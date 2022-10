TP.HCM ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế nhận định từ tháng 5/2022 đến nay, dịch bệnh này đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh. Ngày 23/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Đến ngày 26/9, thế giới ghi nhận 64.561 trường hợp mắc bệnh tại 105 nước trên thế giới. Trong đó, khu vực Tây Thái Bình Dương có một số nước và vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh gồm: Australia (132), Singapore (19), Trung Quốc (5), New Zealand (5), Nhật Bản (4), Philippines (4), Hàn Quốc (2), Guam (1), New Caledonia (1).