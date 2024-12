Tết ấm cho người dân và đoàn viên công đoàn

Theo ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thành phố dự kiến tổ chức các hoạt động viếng Nghĩa trang Liệt sĩ; họp mặt cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức; tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết gia đình người có công, diện bảo trợ xã hội; tặng quà gia đình chính sách; chăm lo Tết cho công nhân, người lao động.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 975 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 16,5 tỷ đồng; ngân sách Thành phố khoảng 908 tỷ đồng; vận động hơn 50 tỷ đồng.

TP.HCM cũng đã chỉ đạo công đoàn các cấp quan tâm chăm lo đoàn viên công đoàn với dự kiến trên 500.000 trường hợp được chăm sóc, kinh phí khoảng 500 tỷ đồng.

Đoàn viên công đoàn, người lao động sắm Tết giá ưu đãi tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cũng thông tin, các cấp công đoàn TP.HCM đang cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực triển khai các hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động như: Chương trình Tết sum vầy, Chương trình Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình; Thăm chúc Tết các doanh nghiệp, người lao động tại các công trình trọng điểm làm việc xuyên Tết; tổ chức chương trình gia đình công nhân lao động ở lại Tết với Thành phố; Tấm vé nghĩa tình...

Theo 6 chương trình hoạt động dịp Tết Ất Tỵ do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM thực hiện, hàng chục nghìn hộ gia đình, cá nhân đoàn viên, NLĐ, đoàn viên nghiệp đoàn được hỗ trợ đón Tết đủ đầy. Đáng chú ý là chương trình “Tết Sum vầy - Xuân đoàn kết” chăm lo 15.000 hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên cho đoàn viên tại các doanh nghiệp bị nợ lương, nợ BHXH, đoàn viên bị ảnh hưởng bão, lũ các tỉnh phía Bắc không đủ điều kiện về quê đón Tết với mức chăm lo 1,8 triệu đồng/hộ.

Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” chủ đề “Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt” sẽ tặng phiếu hoặc mã code mua hàng (trị giá 1 triệu đồng/phiếu) cho 9.500 đoàn viên, NLĐ; Chương trình họp mặt tặng quà 5.000 đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn (mỗi người gồm 700.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng)…

Cán bộ công đoàn tiễn đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

6 hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, NLĐ TP.HCM

Theo Kế hoạch của LĐLĐ TP.HCM, 6 hoạt động chăm lo Tết Ất Tỵ 2025 gồm:

Cùng người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả lương, thưởng Tết cho NLĐ. Phối hợp tham gia với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết. Phát hiện, ngăn ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc trái pháp luật phát sinh trước, trong, sau Tết; tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Chương trình “Công nhân Thành phố ghi nhớ công ơn của gia đình, thân nhân người có công với cách mạng” cũng sẽ diễn ra trước Tết. Theo đó, LĐLĐ TP.HCM sẽ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh nặng, các gia đình liệt sĩ, cán bộ, đoàn viên, NLĐ đã có nhiều đóng góp vì sự phát triển của đất nước và Thành phố, các gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động đang thực hiện nhiệm vụ tại công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Các cuộc họp mặt, tặng quà, chúc Tết “Gia đình 3 thế hệ” là công nhân lao động có thời gian làm việc, gắn bó với doanh nghiệp trên 20 năm, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, Thành phố, cũng sẽ diễn ra dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Các chương trình “truyền thống” chăm lo NLĐ dịp Tết cũng sẽ được Công đoàn các cấp tại TP.HCM tổ chức:

- Chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” hỗ trợ toàn bộ, một phần vé xe, vé tàu hỏa, vé máy bay cho đoàn viên công đoàn, NLĐ có nhu cầu về quê đón Tết, trở lại làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo.

- Chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố”; “Chuyến xe mùa xuân” dành cho đoàn viên nghiệp đoàn, lao động tự do.

- Chương trình phúc lợi đoàn viên “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, “Ngày hội mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt”.

- Chương trình “Tết sum vầy - Xuân đoàn kết”.

- Chương trình “Cảm ơn người lao động”; chăm lo cho 95.000 đoàn viên công đoàn, NLĐ.

- Trao 95 mái ấm công đoàn do Công đoàn Thành phố tham gia chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Thành phố trong năm 2025.

Cùng với các chương trình chăm lo về vật chất, các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên công đoàn, NLĐ cũng sẽ diễn ra dịp Tết Ất Tỵ. Như Văn nghệ chào mùa xuân mới, Hội thi nấu bánh chưng, bánh tét, trang trí cành mai, cành đào, Hội thi trang trí tiểu cảnh tại các nhà trọ. Họp mặt “Công nhân vui Tết cùng Thành phố” tại các khu nhà trọ; thăm và chúc Tết chủ nhà trọ thực hiện tốt việc miễn, giảm giá tiền thuê trọ đồng hành cùng người lao động, xây dựng các khu nhà trọ “xanh, sạch, an toàn phòng cháy chữa cháy”; chương trình “Tết cho em”.

Truyền thông về hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ sẽ diễn ra sâu rộng, cùng hoạt động vận động các đơn vị, doanh nghiệp tặng vé, giảm giá (hội hoa xuân, rạp chiếu phim, sân khấu kịch…) cho công nhân, góp phần mang đến cho đoàn viên công đoàn, NLĐ Thành phố một cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Công Duy