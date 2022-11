TP.HCM kiểm tra hàng ngàn bếp ăn trường học

Tối 24/11, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM thông tin về kết quả kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học 2 năm qua.

Theo đó, đợt 1 (năm học 2021-2022), tiến hành thanh kiểm tra 1.708 cơ sở. Trong đó có 1.121 bếp ăn tập thể tự tổ chức, 110 bếp ăn tập thể hợp đồng, 2 căn tin tự tổ chức, 281 căn tin hợp đồng, 194 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.

Đợt 2 (năm học 2022-2023), tiến hành thanh kiểm tra 2.231 cơ sở. Trong đó có 1.363 bếp ăn tập thể tự tổ chức, 122 bếp ăn tập thể hợp đồng, 2 căn tin tự tổ chức, 474 căn tin hợp đồng, 270 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.

Theo Ban quản lý an toàn thực phẩm TP, có 2 cơ sở bị phát hiện vi phạm trong 2 năm tiến hành kiểm tra.

Về mặt thủ tục giấy tờ pháp lý, đa số các bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học chấp hành khá nghiêm túc quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Hồ sơ pháp lý ở các trường đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp, dễ truy tìm. Nguồn nguyên liệu, thực phẩm đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ thông qua hợp đồng, hóa đơn và năng lực của nhà cung cấp.

Trong khi đó, kiểm tra thực tế, Đoàn nhận thấy nguồn nguyên liệu thực phẩm tại các trường đa số được lấy tại những đơn vị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “Chuỗi thực phẩm an toàn” (807 cơ sở), hoặc các đơn vị có Giấy chứng nhận ISO, HACCP, VietGAP, GlobalGAP (670 cơ sở).

Người quản lý và người tham gia chế biến có nhận thức tốt về nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Các trường có bố trí cán bộ y tế phụ trách công tác an toàn thực phẩm, thực hiện lưu giữ hồ sơ pháp lý, thường xuyên kiểm tra an toàn bếp ăn.

Tuy nhiên, một số đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường có nơi chế biến đặt ở tỉnh lân cận, ngoài phạm vi quản lý của TP.HCM nên việc kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, một số trường học chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định về kiểm thực 3 bước theo Quyết định 1246. Một số trường không tổ chức căn tin do quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, dẫn đến tình trạng học sinh sử dụng thực phẩm trước cổng trường nên khó kiểm soát về an toàn thực phẩm,...