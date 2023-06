Cục Thống kê TP.HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn.

Theo đó, kinh tế của thành phố tuy còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu giảm ảnh hưởng đến thu ngân sách (giảm 6,8%), nhưng nhiều hoạt động khác chuyển biến tích cực.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hoá 6 tháng đầu năm 2023 tăng 9,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 36,2%. Đặc biệt chi ngân sách tăng mạnh 70,9%, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng 90,4%, nhiều dự án được khởi công.

Cùng với đó, lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ đã góp phần thúc đẩy tăng cầu nội địa và tăng trưởng kinh tế.

Tính chung, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) quý II/2023 tăng 5,87% (gấp hơn 8 lần quý I, quý I tăng trưởng 0,7%). Ước tính GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,55% so với cùng kỳ. Đây được nhìn nhận là một nỗ lực rất lớn của thành phố.

Cục Thống kê TP.HCM cho hay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 6 năm 2023 ước tính tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, chỉ số IIP tại TP.HCM tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 6, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 102.314 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ. Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 561.734 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm 2023 của TP.HCM so với cùng kỳ (%) (Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM)

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4 vào sáng 28/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định, tình hình kinh tế của thành phố đã có chuyển biến tích cực trong quý II và sẽ tốt hơn trong quý III. Do đó, cử tri và người dân không nên hoang mang trong bối cảnh hiện tại để cùng thành phố vượt khó, thúc đẩy phát triển.

Tuy nhiên, ông Mãi cũng nhìn nhận thực tế, trong những tháng đầu năm, thành phố phải đối đầu với tình thế "nội công ngoại kích". Nền kinh tế TP.HCM có độ mở gần như hoàn toàn nên dễ bị ảnh hưởng trước các biến động của thế giới.

Trong khi các địa phương mới bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi kinh tế thế giới thì thành phố đã chịu ảnh hưởng từ trước đó. Các đơn hàng của doanh nghiệp trên địa bàn giảm trung bình từ 30-50%, cá biệt một số doanh nghiệp, lĩnh vực giảm đến 70%.