Chiều 20/7, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), ông Nguyễn Anh Thi đã có văn bản thông cụ thể tin với VietNamNet về dự án “Sản xuất máy in 3D và dịch vụ phần mềm, dịch vụ sản xuất sản phẩm trên các máy in 3D sử dụng vật liệu polymer sợi carbon" của Công ty TNHH Arevo Việt Nam (Công ty Arevo).

Theo ông Thi, dự án trên có tổng vốn đầu tư là 19,5 triệu USD. Dự án thuê nhà xưởng để thực hiện tại Nhà xưởng số 02, Lô I-3B-1, đường N6, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức.

Đến hết quý IV/2022 tổng số vốn đầu tư dự án là 7 triệu USD, trong đó, vốn góp là 1 triệu USD và vốn vay là 6 triệu USD. Từ quý I/2023 đến quý IV/2024, dự kiến nhà đầu tư sẽ góp đủ thêm 12,5 triệu USD.

Về tình hình triển khai dự án, từ quý II/2021 đến quý IV/2022, dự án đi vào hoạt động 100% công suất giai đoạn 1, dự kiến đạt khoảng 2.812 sản phẩm/năm với doanh thu 6,337 triệu USD/ năm.

Tới năm 2025, dự án hoạt động ổn định đạt 100% công suất, dự kiến đạt 4.020 đơn vị sản phẩm/năm và doanh thu 12,003 triệu USD/năm.

Sản phẩm cung cấp trong giai đoạn 1 (2020-2022) là: Máy in 3D Aqua sử dụng sợi carbon nền Polymer, Phần mềm thiết kế và mô phỏng (Xplorator); giai đoạn 2 (2023-2025) là: Vật liệu sợi carbon nền polymer (PEEK, Nylon...) dành cho in 3D, Dịch vụ in 3D từ sợi carbon.

Ông Sonny Vũ tại một sự kiện quốc tế hồi tháng 11/2022. (Ảnh: Arevo)

Tới ngày 15/5, Công Arevo đã có hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt dự án. Công ty giải trình, tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 165,59 tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó, vốn góp là 23,033 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD) được góp bởi Arevo INC và vốn huy động là 142,56 tỷ đồng (tương đương 6 triệu USD) bởi nhà đầu tư Arevo INC.

Công ty đã lắp đặt máy móc cần thiết, kiểm tra vận hành cũng đã được thực hiện, đảm bảo nhà máy đủ điều kiện đi vào hoạt động vào quý I/2021.

Công ty cũng đã thực tế sản xuất được máy in 3D thành công và bán các máy in theo đợt đặt hàng tại từng thời điểm. Công nghệ phần mềm Xplorateor (thiết kế, mô phỏng, điều khiển máy in) cũng được phát triển hoàn thiện tích hợp cùng máy in 3D khi bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, việc sản xuất vật liệu sợ carbon nền polymer (PEEK, Nylon...) dành cho in 3D chưa được triển khai; dịch vụ in 3D từ sợi carbon cũng chưa triển khai. Đáng chú ý, thực tế Công ty Arevo đã thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng từ ngày 9/12/2022.

SHTP đánh giá, dự án chưa thực hiện góp đủ tổng vốn đầu tư là 19,5 triệu USD theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Công ty Arevo không thực hiện dự án tại địa điểm đăng ký đầu tư từ ngày 9/12/2022 tức trước khi kết thúc giai đoạn 1 của dự án.

Cùng với đó, Công ty Arevo không đưa được nhà máy giai đoạn 1 hoạt động hết công suất như cam kết tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thể hiện được số lượng sản phẩm sản xuất cũng như doanh thu có thể đạt được như cam kết trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn tới dự án khó triển khai tiếp tục giai đoạn 2, phải chấm dứt từ ngày 15/5/2023.

Công ty Arevo Việt Nam do cựu CEO Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang và chồng là ông Sonny Vũ thành lập. Công ty này từng thông tin về một dự án sản xuất xe đạp bằng công nghệ in 3D, chiếc xe đạp bằng sợi carbon nguyên khối đầu tiên có tên SuperStrata. Dự án tự quảng bá rằng, với công nghệ in 3D, chất liệu sợi carbon siêu nhẹ, chiếc xe chỉ có trọng lượng gần 1,3 kg, được thiết kế, sản xuất theo nhu cầu của người dùng.

Cụ thể hơn, bà Trang từng giới thiệu, mỗi chiếc xe Superstrata được in 3D liền mạch để vừa làm quen với hình ảnh và cách đạp xe của từng người. Mỗi khung hình sẽ được làm vừa cho từng người, dù thấp hay cao. Xe đạp được sản xuất bằng công nghệ laser và robot, do đội ngũ chuyên viên sáng tạo vận hành, tạo khung xe đạp carbon fiber nguyên khối đầu tiên trên thế giới.

Nghĩa là, không sử dụng vít, không kết nối và không dán, chỉ là một khối sợi carbon chuẩn công nghiệp, làm từ hợp chất tổng hợp đẳng cấp nhất so với tất cả các loại xe đạp có mặt trên thị trường. Khung xe nhẹ nhàng đến mức nó nhẹ hơn cả 2 chai nước.

Tuy nhiên, thời gian qua, khi đưa vào sử dụng thực tế, sản phẩm xe đạp SuperStrata đã nhận nhiều ý kiến than phiền về chất lượng. Khách hàng thông tin xe giao chậm nhiều tháng; xe được đặt với giá hàng nghìn USD nhưng khi nhận xe mới phát hiện vật liệu xe không như cam kết, chi tiết xe gia công kém hoàn thiện, thậm chí thiếu an toàn... Khi người tiêu dùng phản ánh với nhà sản xuất thì chỉ nhận được sự im lặng, không có lời giải thích rõ ràng.

Theo giới thiệu trên website, Superstrata, xe đạp sợi carbon nguyên khối đầu tiên trên thế giới, là một sản phẩm ứng dụng công nghệ in 3D của Arevo. Sản phẩm xe này được gọi vốn đầu tư trên Indiegogo, trong vòng 24 giờ đầu tiên đã cán mốc 1 triệu USD doanh số và trong vòng 3 tháng đạt 7,5 triệu USD.