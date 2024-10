Theo Sở Du lịch TPHCM, với những nỗ lực trong 10 tháng năm 2024, ngành du lịch thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật.

Khách du lịch quốc tế đến thành phố trong tháng 10 ước đạt 646.445 lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 10 tháng ước đạt 4.661.180 lượt, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 77,7% so với kế hoạch năm 2024.

Khách du lịch nội địa đến thành phố trong tháng 10 ước đạt 3.562.868 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 10 tháng ước đạt 30.916.650 lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 81,4% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu du lịch tháng 10 năm 2024 ước đạt 16.251 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 10 tháng ước đạt 156.649 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 82,4% so với kế hoạch năm 2024.

Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam – TPHCM tại Singapore từ ngày 21 - 26/10 do Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM

Để có được kết quả trên, trong thời gian qua, ngành du lịch thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, khuyến thưởng, triển lãm và kết hợp tham quan du lịch để thu hút số lượng lớn các đoàn khách quốc tế đến thành phố.

Sở Du lịch cũng đẩy mạnh các hoạt động triển khai chương trình liên kết phát triển du lịch với 13 tỉnh/thành đồng bằng sông Cửu Long; liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ,...

Song song với đó, Sở Du lịch thành phố cũng triển khai kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức dành cho hướng dẫn viên du lịch, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước tại Singapore, Malaysia,...