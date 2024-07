Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa có những nhận định về diễn biến khí hậu ở TPHCM trong tháng 7/2024.

Cụ thể, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo cho biết về tình hình chung xu thế ENSO, khả năng La Nina sẽ được thiết lập trong khoảng từ tháng 7-9 với xác suất 65%. Các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 7/2024 ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Về hình thế và thời tiết khu vực, trong 10 ngày đầu tháng 7, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam rãnh áp thấp ở khoảng 24-27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng suy yếu dần.

Gió mùa tây nam trên khu vực phổ biến có cường độ trung bình. Áp cao cận nhiệt đới có trục phổ biến ở khoảng 25-30 độ vĩ bắc, hoạt động khá mạnh.

Thời tiết TPHCM mưa nhiều ngày tới. Ảnh minh họa: Hoàng Giám

Ông Quyết nhận định, do ảnh hưởng từ những hình thế trên, thời tiết khu vực TPHCM trong thời kỳ này mưa rào và giông diện rộng kéo dài gần như suốt tuần. Trong đó, từ 1-2/7, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Từ 3-10/7, mưa gia tăng cả về diện và lượng; phổ biến có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác có giông; có nơi mưa vừa, mưa to; riêng trong khoảng từ 5-8/7, có khả năng mưa rất to xuất hiện cục bộ.

Thời tiết TPHCM trong 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Tổng lượng mưa tuần xấp xỉ đến cao hơn TBNN, phổ biến trong khoảng từ 80-150mm, với khoảng 5-15%

Cơ quan khí tượng này lưu ý, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật, sét đánh trong những cơn mưa giông; đề phòng những trận mưa với cường độ lớn có thể gây ngập đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Đến 10 ngày tiếp theo, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tây nam cường độ yếu đến trung bình. Áp cao cận có trục đi qua Trung Bộ, hoạt động khá mạnh.

Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và giông rải rác, chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ, từ 60-120mm, với 5-10%.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng, khu vực lại chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Do đó, thời tiết khu vực TPHCM có mưa rào và giông rải rác, với khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Tổng lượng mưa xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, phổ biến từ 80-150mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, nhiệt độ của tháng 7/2024 ở TPHCM cao hơn so với TBNN, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Cụ thể, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 27-28 độ; cao nhất 32-35 độ; thấp nhất từ 24-26 độ.

Đặc biệt, trong tháng có một vài đợt mưa diện rộng với mưa vừa, mưa to, đến rất to xuất hiện ở một vài nơi, với khả năng cao rơi vào tuần đầu và tuần cuối tháng; tuần giữa tháng mưa giảm.

Ngoài ra, trong bản tin dự báo tháng 7/2024 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng có nhận định, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và giông; có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kéo dài khoảng 2-4 ngày.