Ngày 15/10, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 12h qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) và ở mức cao.

Đến 7h sáng nay, mực nước cao nhất ngày tại một số trạm ở mức tiệm cận báo động 3, như trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn), Nhà Bè (kênh Đông Điền), Phú An (sông Sài Gòn).

Theo Đài khí tượng trên, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19-20/10 (tức 17-18/9 âm lịch).

TPHCM sắp vào đợt đỉnh triều cường. Ảnh minh họa: Như Sỹ

Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,7-1,75m (trên báo động 3 khoảng 0,1-0,15m). Thời gian xuất hiện từ 4-7h và 16-19h. Tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) đạt mức 1,75-1,8m (trên báo động 3 là 0,15-0,2m). Trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) đạt mức 2-2,1m (xấp xỉ hoặc trên báo động 2 khoảng 0,1m).

Cơ quan khí tượng này đánh giá, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

“Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM", Đài Khí tượng cảnh báo.

Dự báo một số tuyến đường khu vực trũng, thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM có thể bị ngập như: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu (huyện Nhà Bè) và quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh),…

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều và đêm nay (15/10), ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6h).

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hình thế gây mưa giông ở khu vực TPHCM và Nam Bộ là do không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm. Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí và cường độ ít thay đổi. Áp cao cận nhiệt đới lấn tây có trục qua Bắc Bộ. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt và duy trì trên khu vực Nam Bộ. Do đó, những ngày tới, khu vực TPHCM và Nam Bộ duy trì chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước