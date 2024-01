Cơ thể con người có khoảng 60% là nước. Nước thực hiện một số chức năng thiết yếu, bao gồm điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể và vận chuyển oxy.

Mỗi ngày bạn mất nước qua mồ hôi, hơi thở, nước tiểu và nhu động ruột. Đó là lý do việc uống nước suốt cả ngày lại quan trọng. Ngoài nước lọc, bạn có thể hấp thụ nước từ nhiều loại thực phẩm và đồ uống, chẳng hạn như các loại rau quả, cà phê, trà.

Trà là thức uống phổ biến ở rất nhiều nước trên thế giới. Ảnh minh họa: AIB

Có ba loại trà chính gồm trà đen, xanh và ô long được phân loại dựa trên thời gian oxy hóa và sấy khô. Trà bị oxy hóa bằng cách nghiền hoặc vò lá trà. Khi đó, các tế bào trong lá trà sẽ tiếp xúc với oxy xung quanh. Phản ứng hóa học này tạo ra mùi vị và màu sắc quen thuộc của loại trà bạn uống.

Tác dụng của trà

Một nghiên cứu gần đây của Đại học King’s ở London (Anh) khẳng định trà tốt cho sức khỏe hơn so với nước. Không giống như nước, trà chứa một số hợp chất tự nhiên, chẳng hạn như polyphenol, có nhiều đặc tính hữu ích.

Các quá trình phản ứng hóa học trong cơ thể tạo ra sản phẩm phụ được gọi là gốc tự do. Quá nhiều gốc tự do có thể gây ra stress oxy hóa dẫn tới bệnh Alzheimer, viêm khớp, ung thư, thoái hóa điểm vàng và loét. Polyphenol có trong trà hoạt động như chất chống oxy hóa trung hòa các gốc tự do.

Trong trà có một loại polyphenol là catechin chống lại bệnh tim và tiểu đường bằng cách giảm tích tụ mảng bám trong động mạch và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose, truyền tín hiệu insulin.

Nồng độ polyphenol trong trà được xác định bởi quá trình lên men. Một số nghiên cứu ghi nhận quá trình lên men lâu hơn sẽ làm giảm nồng độ chất chống oxy hóa. Theo đó, trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa nhất, trong khi trà đen chứa ít chất chống oxy hóa nhất. Tuy nhiên, sự khác biệt đó không đáng kể.

Trà có nhiều ưu điểm nhưng bạn không nên dùng thay nước. Ảnh minh họa: AIB

Nhược điểm của trà

Dù có nhiều lợi ích nhưng uống quá nhiều trà vẫn có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Quá liều caffeine

Theo Mayo Clinic, người lớn khỏe mạnh không nên hấp thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương 4 tách cà phê hoặc 9 tách trà. Tuy nhiên, một số người nhạy cảm với caffeine hơn so với những người khác. Các phản ứng tiêu cực bao gồm đau dạ dày, run rẩy, chóng mặt và bồn chồn.

Ngăn cản hấp thụ sắt

Những người bị thiếu máu nên đặc biệt thận trọng khi uống trà. Mặc dù polyphenol mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nhưng một số bằng chứng chứng minh hợp chất này có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Tuy nhiên, những tác dụng này chỉ ghi nhận trong trường hợp dùng một lượng lớn trà.

So sánh

Nước và trà đều là những lựa chọn tốt cho sức khỏe. Nếu bạn muốn có đủ nước cho cơ thể nhưng thích đa dạng đồ uống, hãy thêm các loại trà không đường, không kem. Trà thường có lợi cho sức khỏe trừ khi bạn thiếu máu hoặc khả năng dung nạp caffeine thấp.