{"article":{"id":"2223661","title":"Trả giá bằng án tù vì chọc thủng hàng loạt lốp ô tô ở khu Linh Đàm, Hà Nội","description":"HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt người chọc thủng hàng loạt lốp ô tô ở khu Linh Đàm mức án 30 tháng tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.","contentObject":"<p>Ngày 6/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo <a href=\"https://vietnamnet.vn/bat-nghi-pham-choc-thung-hang-loat-lop-o-to-o-khu-linh-dam-2134353.html\"><strong>Hồ Ngọc Toàn</strong></a> (SN 1986, ở Hải Phòng) về tội Hủy hoại tài sản. Bị cáo Toàn là người chọc thủng hàng loạt lốp ô tô ở khu Linh Đàm, Hà Nội hồi tháng 4/2023.</p>

<p>Trước đó, khoảng 6h30 ngày 10/4, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số xe của người dân dừng đỗ qua đêm tại khu vực đường Nguyễn Phan Chánh, đường Nam Sơn (ven hồ Linh Đàm) bị chọc thủng lốp.</p>

<p>Đến ngày 17/4, CQĐT ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Toàn. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai, trước đó có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị L. (SN 1986, ở Hà Đông), là giám đốc Công ty TNHH DV và TM Hoàng Lan.</p>

<p>Bị cáo được chị L. cho làm quản lý bãi trông giữ xe máy, ô tô ở khu chung cư HH Linh Đàm. Sau đó, do bị cáo thường xuyên uống rượu say, phá phách, chửi bới, nên chị L. không giao cho Toàn quản lý bãi xe. Công việc này được giao cho người khác.</p>

<p>Tức tối, Toàn nảy sinh ý định chọc thủng lốp ô tô xung quanh hồ Linh Đàm, trong đó có khách gửi xe tại bãi của chị L., với mục đích để chị L. phải đền bù tiền cho khách gửi xe và phải tiếp tục nhờ Toàn quản lý bãi xe.</p>

<p>Khoảng 22h30 ngày 9/4, thấy Toàn ngồi uống rượu tại quán ốc, chị L. nói bị cáo: “Suốt ngày nát rượu”. Sẵn bực tức vì không được chị L. giao việc quản lý bãi xe, bị cáo Toàn đi bộ sang hàng nước bên cạnh, mượn chiếc kéo để trên bàn nước, cho vào túi quần rồi đi bộ ra đường Nguyễn Phan Chánh, đoạn trước mặt nhà hàng Trống Đồng.</p>

<p>Đối tượng dùng hai tay cầm chắc cán kéo, dùng đùi ép vào cán kéo và tay nắm tạo lực mạnh để đâm thủng lốp của chiếc xe Vios. Tiếp đó Toàn đi ra quán trà đá ngồi. Đến khoảng 23h12 cùng ngày, khi đã vắng người qua lại, Toàn đi sang bên kia đường Nguyễn Phan Chánh (ven hồ Linh Đàm đối diện tòa nhà HH2A), dùng kéo đâm thủng lốp 9 ô tô dừng đỗ sát lề đường.</p>

<p>Sau đó anh ta đi bộ vòng ra sau khu vực công viên, giáp với nhà thi đấu thể thao quận Hoàng Mai vứt chiếc kéo vào thùng rác rồi đi bộ về bãi xe chỗ tòa nhà HH3C Linh Đàm.</p>

<p>Tại đây bị cáo gặp anh Sơn là nhân viên trông bãi xe Công ty TNHH DV và TM Hoàng Lan. Toàn nói: “Tý nữa tầm muộn mày đâm cho anh mấy con xe này”. Anh Sơn đáp: “Anh ơi đây là bãi mình”. Bị cáo tiếp lời: “Mày đừng nói với ai, tội đâu anh chịu”.</p>

<p>Khoảng 0h49 ngày 10/4, đối tượng Sơn theo chỉ đạo của Toàn đã đâm thủng lốp 4 ô tô đỗ trên đường Nam Sơn và khu vực bể bơi cạnh công viên Linh Đàm. Làm xong, Sơn nhắn tin qua Zalo báo cho Toàn biết: “Việc anh nhờ em đã làm xong”. Hiện CQĐT đang rà soát đối tượng Sơn, chưa làm rõ được nhân thân lai lịch của người này. Do đó, CQĐT tách vụ án hình sự tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý sau.</p>

<p>Kết quả định giá tài sản cho thấy, giá trị thiệt hại của 16 lốp xe đã qua sử dụng là hơn 33 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Toàn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.</p>

<p>HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, làm mất lòng tin giữa con người với nhau nên cần xử lý nghiêm...</p>

<p>HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù. Hồ Ngọc Toàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng mức độ hành vi của bị cáo, đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, HĐXX tuyên y án sơ thẩm.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Pháp 