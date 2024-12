Theo đó, trong kỳ Trà Vinh đã triển khai 24 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng và 1 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua đó, ban hành kết luận 18 cuộc, kiến nghị thu hồi hơn 446 triệu đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 22 cá nhân, 2 tổ chức; kiểm điểm trách nhiệm 7 cá nhân.

Qua thanh tra phát hiện 2 cá nhân có sai phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; tổng sai phạm về kinh tế 435 triệu đồng (đã thu hồi)…

Trong kỳ báo cáo có 73 người phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và 73 người được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng...

Theo báo cáo về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng của Trà Vinh, tổng số vụ án, bị can thu lý, điều tra là 5/11 bị can. Trong đó, kỳ trước chuyển sang 3 vụ/9 bị can (3 vụ đã kết thúc điều tra).

Cũng theo báo cáo, Trà Vinh khởi tố mới 2 vụ/2 bị can (đã kết thúc điều tra và truy tố 1 vụ tham ô tài sản xảy ra tại ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải; còn 1 vụ đang tiếp tục điều tra, xác minh).

Qua thanh tra hành chính, Trà Vinh phát hiện tổng số tiền sai phạm là hơn 8,3 tỷ đồng và 131,9 m2 đất. Hiện đã thu hồi được hơn 8,2 tỷ đồng và 131,9 m2 đất.

Đoàn thanh tra kiến nghị xử lý hành chính 4 cá nhân; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm có hình thức xử lý 12 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 86 cá nhân, 5 tổ chức…

Theo báo cáo, qua thanh tra chuyên ngành, Trà Vinh ban hành 149 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền phạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Qua rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác, UBND tỉnh Trà Vinh cho biết qua nguồn tin báo phát hiện 2 vụ việc có hành vi tham ô tài sản.

Xử lý 2 cá nhân người đứng đầu

Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh nêu "cơ quan CSĐT thụ lý, điều tra 5/11 bị can; đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 4 vụ/10 bị can..."

Tòa xét xử xong 3 vụ/4 bị cáo - cụ thể vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công an huyện Tiểu Cần; “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công an huyện Trà Cú; "Tham ô tài sản” xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, tổng tài sản tham nhũng được phát hiện là hơn 3,9 tỷ đồng và 1 xe mô tô. Đã thu hồi được hơn 3,57 tỷ đồng và 1 xe mô tô.

Trong kỳ, địa phương đã xử lý 2 cá nhân người đứng đầu để xảy ra tham nhũng (1 người bị khiển trách, 1 người bị cảnh cáo liên quan đến vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú).