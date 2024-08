UBND tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 gửi Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh Tiền Giang đã thực hiện chuyển đổi 112 cán bộ, công chức, viên chức trong 9 tháng qua.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức và đơn vị, trong kỳ báo cáo, Tiền Giang phát hiện 9 vụ tham nhũng liên quan 16 cá nhân, tổng thiệt hại được xác định hơn 2,1 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đã được thu hồi.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho thấy 1 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng xảy ra tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Địa phương này đã thực hiện 58 cuộc thanh tra hành chính (bao gồm 2 cuộc của năm 2023 chuyển sang, 37 cuộc theo kế hoạch và 19 cuộc đột xuất). Qua thanh tra phát hiện vi phạm với tổng số tiền 32,59 tỷ đồng và 4.579m2 đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 11,49 tỷ đồng; xử lý khác 21,1 tỷ đồng và 4.579m2 đất. Đồng thời, 240 cá nhân bị kiến nghị xử lý hành chính; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ, 8 đối tượng và nhiều chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết lực lượng thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 2.285 cuộc thanh, kiểm tra.

Kết quả cho thấy có 498 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền hơn 13,76 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 12,83 tỷ đồng; ban hành 401 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 7,53 tỷ đồng; xử phạt bằng hình thức khác 24 tổ chức và 33 cá nhân…

Trên địa bàn tỉnh hiện đang theo dõi 13 vụ tham nhũng, 44 bị can (tính từ khi có quyết định khởi tố). Về kết quả xử lý, có 7 vụ đang điều tra với 10 bị can; truy tố 4 vụ với 29 bị can; đưa ra xét xử 2 vụ với 5 bị cáo. Số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện là hơn 11,7 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 9,7 tỷ đồng...

UBND tỉnh khẳng định thời gian tới vẫn kiên quyết, kiên trì thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; chú trọng công tác quản lý kinh tế, tài chính, thực thi chính sách, pháp luật và các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…