{"article":{"id":"2223037","title":"Trải nghiệm khó quên tại Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023","description":"Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 đã mang đến những trải nghiệm ấn tượng, khó quên cho các huyền thoại golf hàng đầu thế giới.","contentObject":"<p>Trong những ngày diễn ra giải đấu Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023, các huyền thoại golf khắp thế giới cũng như golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư của Việt Nam đã được đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi cảnh quan tuyệt đẹp và địa hình đầy thách thức thú vị của Vinpearl Golf Nha Trang. Huyền thoại Michael Campbell, người từng đánh bại Tiger Woods và vô địch US Open 2005 đã thốt lên rằng: “Đây thực sự là một địa điểm tuyệt vời, nơi có khung cảnh mỹ lệ, thời tiết dịu mát và đặc biệt là một bầu không khí lễ hội ngập tràn.”</p>

<p>Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Tổng Giám đốc vận hành Golf - Công ty Cổ phần Vinpearl chia sẻ: “Chúng tôi tự hào với hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp hài hoà với thiên nhiên nguyên bản tại các địa danh nổi tiếng khắp Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An, Hải Phòng”.</p>

<p>Nói thêm về sân Vinpearl Golf Nha Trang, bà cho biết: “Nơi đây có địa hình đồi núi nhấp nhô dọc theo sườn đồi, giao thoa cùng vẻ đẹp thơ mộng của biển xanh bao la và núi non trùng điệp, mỗi hố đấu đều mang tới trải nghiệm thú vị khác nhau”. </p>

<p>“Không ít golfer tới đây bị vẻ đẹp của Vinpearl Golf Nha Trang quyến rũ mà quên mất sự thách thức không nhỏ đến từ gió biển và địa hình đồi dốc”, bà bật mí thêm.</p>

<p>Mặc dù vậy, các <a href=\"https://vietnamnet.vn/golfer-tag9780445641158677738.html\" target=\"_blank\">golfer</a> huyền thoại đã thể hiện đẳng cấp thế giới tại Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 với rất nhiều điểm số âm. Đặc biệt trong ngày thi đấu chính thức thứ hai (1/12), golfer huyền thoại người Anh - Malcolm MacKenzie đã ghi điểm HIO ở hố 13 par 3 - một trong những hố gôn đẹp và thách thức nhất của Vinpearl Golf Nha Trang.</p>

<p>“Điều này đã cho thấy tầm vóc của các golfer hàng đầu cũng như chất lượng chuyên môn rất cao của giải đấu”, bà Mai Hương nói. “Chúng tôi vui mừng dành tặng golfer MacKenzie một kỳ nghỉ “all-in-one” tại Vinpearl cho cả gia đình với giá trị lên tới 250 triệu đồng, mang tới cơ hội để ông quay lại trải nghiệm các dịch vụ của Vinpearl cũng như khám phá những địa danh nổi tiếng ở Nha Trang”, bà Hương cho biết.</p>

<p>Về một trong những yếu tố chính mang đến thành công của giải đấu, bà Mai Hương chia sẻ: “Không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm trọn vẹn tại khách sạn hay sân gôn, chúng tôi còn mang đến hành trình khám phá ý nghĩa và đáng nhớ nhất cho các huyền thoại golf. Đó là một hành trình kết hợp giữa khám phá điểm đến golf - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam trên đảo Hòn Tre, Hòn Tằm và những địa danh lịch sử nổi tiếng nhất của thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. </p>

<p>Ngoài ra, tại giải đấu Vinpearl DIC Legends Tour 2023, các tài năng golf trẻ của Việt Nam đã giao lưu thi đấu với các huyền thoại hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội học hỏi và phát triển cho golf trẻ, từng bước giúp nâng tầm <a href=\"https://vietnamnet.vn/golf-tag7788066773544971317.html\" target=\"_blank\">golf</a> Việt, hướng tới sân chơi toàn cầu. Đây chính là lý do Vinpearl Golf tổ chức thành công giải Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023 trong lần đầu tiên Legends Tour tới Đông Nam Á.”</p>

<p>Nói thêm về công tác chuẩn bị giải đấu, bà Hương cho biết: “Sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng - trải nghiệm - vui chơi và giải trí hàng đầu khu vực, Vinpearl tự tin đồng hành để mang đến thành công cho giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế Legends Tour. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Ban tổ chức, chúng tôi đã tập trung toàn bộ nguồn lực, khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng tới từng chi tiết cho chuỗi sự kiện, từ công tác chăm sóc chất lượng sân cỏ, tinh chỉnh cảnh quan, cơ sở vật chất; và đào tạo đội ngũ nhân sự tinh nhuệ để phục vụ cho giải đấu.”</p>

<p>Đại diện Công ty Cổ phần Vinpearl cũng chia sẻ thêm, năm 2023 là năm bùng nổ các sự kiện tại Vinpearl Golf, từ các giải vô địch Golf Quốc gia, giải Vô địch Nghiệp dư Trung cao niên Châu Á - Thái Bình Dương, đến Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023. Với tầm nhìn trở thành đơn vị quản lý và vận hành sân golf hàng đầu Việt Nam và trong top thế giới, Vinpearl Golf đang gấp rút hoàn thiện kế hoạch cho các giải đấu quy mô lớn và đẳng cấp hơn nữa vào năm 2024, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho cộng đồng golf Việt Nam và quốc tế. </p>

<p>“Chúng tôi đặt mục tiêu đưa Vinpearl nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến yêu thích của golfer và du khách toàn cầu”, bà Hương nói.</p>

