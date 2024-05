Trước thực tế số lượng học sinh sinh viên (HSSV) Việt Nam tại TP. Christchurch đang tăng mạnh và nhu cầu tìm hiểu thông tin ngày càng cao của phụ huynh và người học trong thời gian qua, Hiệp hội Giáo dục TP. Christchurch (Christchurch Educated) phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) triển khai chuỗi lớp học trải nghiệm mô phỏng môi trường học thực tế tại New Zealand dành riêng cho HSSV Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Christchurch Educated thực hiện hoạt động trải nghiệm như vậy trong chuyến thăm thường niên đến Việt Nam. Chuỗi lớp học đặc biệt này sẽ được tổ chức vào ngày 25/5 tại TP.HCM và ngày 26/5 tại Hà Nội.

Trước năm 2030, TP. Christchurch và vùng Canterbury cần 50.000 lao động chất lượng cao để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế. Ảnh: Christchurch Educated

Đặc biệt, chuỗi lớp học còn được thiết kế để các phụ huynh quan tâm có thể cùng tham gia trải nghiệm với con, từ đó hiểu rõ hơn về môi trường học thực tế tại New Zealand. Tất cả HSSV tham gia chuỗi lớp học này sẽ nhận được giấy chứng nhận do Cơ quan Giáo dục New Zealand và Hiệp hội Giáo dục TP. Christchurch cấp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn trong các hoạt động tại lớp học.

Bên cạnh đó, sau khi tham gia chuỗi lớp học trải nghiệm, phụ huynh và HSSV sẽ được trao đổi trực tiếp với các thầy cô là giám đốc tuyển sinh quốc tế, giám đốc khu vực của gần 20 đơn vị giáo dục từ TP. Christchurch, để có thông tin cập nhật về chương trình học, các cơ hội học bổng, từ đó lên lộ trình và kế hoạch học tập phù hợp với định hướng cá nhân.

Bà Stefi Porter - Quản lý Đối tác Giáo dục quốc tế của Christchurch Educated cho biết: “Giá trị thực sự của việc hợp tác quốc tế trong giáo dục là các trường cùng nhau chia sẻ nguồn lực, thời gian và tâm huyết để thể hiện ưu thế vượt trội của thành phố, cũng như mang đến những lựa chọn học tập đa dạng dành cho HSSV quốc tế. Thông qua các lớp học mô phỏng, chúng tôi có thể cho người học thấy sự đa dạng trong phong cách giảng dạy của New Zealand. Từ đó, các em sẽ được cung cấp cái nhìn trực quan nhất để đưa ra quyết định học tập sau này".

Phụ huynh và HSSV Việt Nam mong muốn tham gia chuỗi lớp học trải nghiệm và trao đổi trực tiếp với các trường có thể đăng ký theo thông tin dưới đây:

Lớp học trải nghiệm tại TP.HCM

Thời gian: 13h30-16h30, Thứ Bảy, ngày 25/5/2024.

Địa điểm: Khách sạn Lotte Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1.

Link đăng ký: https://bit.ly/Christchurch-Student-Event-HCMC

Lớp học trải nghiệm tại Hà Nội

Thời gian: 9h-12h, Chủ Nhật, ngày 26/5/2024.

Địa điểm: Khách sạn Grand Mercure Hanoi, 9 Cát Linh, quận Đống Đa.

Link đăng ký: https://bit.ly/studyinchristchurch

Lệ Thanh