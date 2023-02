Trainocate hợp tác AWS đẩy mạnh đào tạo điện toán đám mây

AWS phát triển mạnh dịch vụ điện toán đám mây ở Việt Nam

Theo Gartner, trong năm 2022, chi tiêu của người dùng cuối trên toàn thế giới cho các dịch vụ đám mây công cộng là 490,3 tỷ USD. Vào năm 2023, con số này dự kiến sẽ tăng 20,7% lên mức đáng kinh ngạc là 591,8 tỷ USD.

Đặc biệt, AWS vẫn là nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới với 34% thị phần, cung cấp trên 200 dịch vụ với đầy đủ tính năng lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, kết nối mạng, di động, công cụ dành cho nhà phát triển, công cụ quản lý, Internet vạn vật (IoT), bảo mật và ứng dụng doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, điện toán đám mây cũng ngày càng phát triển và trở thành một trong những xu hướng công nghệ chủ chốt để xây dựng nền kinh tế số. Nắm bắt được cơ hội này, AWS đã đẩy mạnh cung ứng dịch vụ điện toán đám mây cho thị trường Việt Nam bằng việc triển khai 2 AWS Edge Location (cụm dữ liệu biên) đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM.

Ông Conor McNamara, Tổng Giám đốc AWS khu vực Đông Nam Á cho biết: “Chúng tôi cam kết mở rộng cơ sở hạ tầng của mình tại Việt Nam để đáp ứng những phản hồi của khách hàng, đưa các dịch vụ mới và công nghệ đám mây tiên tiến tới gần hơn với khách hàng trong nước”.

Việc ra mắt hạ tầng AWS tại địa phương khiến trải nghiệm người dùng được cải thiện, an toàn hơn, đồng thời giúp các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số hiệu quả tới khách hàng của họ.

Đẩy mạnh đào tạo điện toán đám mây tại Việt Nam

Không chỉ đầu tư cho cơ sở hạ tầng, AWS còn chú trọng vào việc đào tạo sử dụng dịch vụ cho các đối tác và khách hàng. Tại Việt Nam, AWS đã ủy quyền cho Trainocate triển khai các chương trình đào tạo chứng chỉ uy tín của hãng.

Được thành lập vào năm 1995, đến nay, Trainocate đã có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển năng lực ngành nghề công nghệ thông tin tại Singapore,Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ…

Hiện Trainocate đang là đối tác đào tạo ủy quyền của hơn 30 tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Amazon Web Services (AWS) , Microsoft, Google (GCP), VMWare, IBM, NetApp, Cisco ,… với hàng loạt các giải thưởng danh giá như: AWS® APJC Learning Partner of the Year 2022; Top 20 IT Training Company by Training Industry, USA (2019-2022); 2021 Microsoft Worldwide Learning Partner of the Year; Google Cloud Partner- APAC ATP of the year 2020…

Đặc biệt, Trainocate còn là “AWS Advanced Training Partner’’ - Đối tác đào tạo cao cấp của AWS với nhiều ưu điểm như chương trình đào tạo chất lượng cao với 100% giảng viên được AWS chứng nhận; Tài liệu đào tạo và môi trường thực hành chính hãng từ AWS; Linh hoạt các phương thức đào tạo khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân và tổ chức.

Hiện Trainocate đang cung cấp hơn 30 khóa đào tạo AWS theo các cấp độ như Foundational, Associate, Professional, Specialty tương ứng với nhiều vai trò công việc như: Solution Architect, Developer Engineer, SysOps Administrator…

Đầu năm 2023, Trainocate đã có buổi làm việc với ông Sameer Bhatt - ATP Manager, phụ trách các đối tác đào tạo ủy quyền của AWS tại khu vực Đông Nam Á. Trong buổi gặp mặt, hai bên đã dành thời gian thảo luận và chia sẻ về các chương trình đào tạo và định hướng hợp tác trong năm 2023.

Ông Sameer đánh giá cao về những kết quả mà Trainocate đã đạt được và tin tưởng rằng Trainocate sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu, cung cấp các chương trình đào tạo AWS chất lượng cho học viên và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo thống kê của Trainocate, tới thời điểm hiện tại, Trainocate đã đào tạo và phát triển nguồn nhân lực điện toán đám mây cho hơn 200 công ty trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Viettel, Fsoft, CMC Global, BIDV, EVN…

Quỳnh Anh