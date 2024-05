Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 36 lên sóng tối 29/5, ngay khi chuẩn bị lên đường ra sân bay, Nghĩa (Quang Sự) đã bị công an đọc lệnh bắt ngay ở sảnh chung cư. Bầu trời trước mặt An Nhiên (Lương Thu Trang) sụp đổ khi kế hoạch không diễn ra như dự tính. Dù vậy, An Nhiên vẫn đủ bình tĩnh đến tìm tay Tuấn pháp chế để đưa ra tối hậu thư.

Tình huống phim kịch tính trong Trạm cứu hộ trái tim tập 36 khiến khán giả hả hê vì cuối cùng Nghĩa và An Nhiên đã bắt đầu phải chịu hậu quả. Tập phim cũng nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến trên Google Việt Nam. Nhiều khán giả thừa nhận đây là một trong những tập phim đáng xem nhất kể từ khi Trạm cứu hộ trái tim phát sóng. Trích đoạn Nghĩa bị bắt cũng nhanh chóng cán mốc 2 triệu lượt xem với 40 nghìn lượt thích trên VTV Giải trí vào sáng 30/5.

Cảnh trong "Trạm cứu hộ trái tim tập 36".

Trên các diễn đàn phim, khán giả bình luận sôi nổi về tình huống phim và một lần nữa lại nổ ra cuộc tranh cãi không hồi kết về hai nhân vật Ngân Hà và An Nhiên. Đặc biệt, diễn xuất và thần thái của diễn viên Lương Thu Trang trong vai An Nhiên nhận mưa lời khen của khán giả. Người xem không chỉ nhận xét về ngoại hình, phụ trang ấn tượng của nữ diễn viên mà còn khen ngợi diễn xuất của Lương Thu Trang, ghi điểm từ ánh mắt đến biểu cảm.

Một khán giả bình luận: "Trong những phim Việt mà tôi đã xem, tôi chưa thấy nữ phản diện nào diễn hay như Lương Thu Trang trong phim này. Tôi chỉ thích xem đoạn nào có cô ấy thôi". Khán giả Nguyễn Phượng nhận xét: "Phim này Lương Thu Trang đóng nhiều biểu cảm hay thật, ác có, đau khổ có, đểu có… lại còn mặc đẹp nhất phim nữa, kể cả mặc mấy bộ ở nhà cũng đẹp".

Biểu cảm ấn tượng của Lương Thu Trang trong "Trạm cứu hộ trái tim tập 36".

"Chính ra An Nhiên là hay nhất phim, không bị nhạt nhẽo, mỗi lúc xuất hiện là 1 mưu kế, 1 màu sắc"; "Chưa phim nào mà diễn viên phụ diễn hay hơn diễn viên chính như phim này"; "An Nhiên biểu cảm rất đúng tâm trạng, lại xinh sắc sảo"; "Ghét An Nhiên nhưng thích xem những đoạn có An Nhiên nhất, mặc đẹp nhất phim"; "Lương Thu Trang gánh cả đoàn phim"... bình bình luận của khán giả.

Có thể nói An Nhiên là vai diễn nhiều màu sắc và ấn tượng nhất phim, có thể bộc lộ hết khả năng diễn xuất của Lương Thu Trang. Nữ diễn viên đã tạo ra một trong những nữ phản diện ấn tượng nhất phim truyền hình Việt bằng khả năng biến hóa xuất sắc, khiến khán giả căm ghét và cũng thương cảm nhân vật cô đóng đến tận cùng. Trong hành trình 36 tập phim, nhân vật An Nhiên của Lương Thu Trang luôn trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên không chỉ được khán giả mà đồng nghiệp trong đoàn phim khen ngợi.

Lương Thu Trang và NSND Mỹ Uyên trong những ngày quay cuối. Ảnh: FBNV

Thay vì bị "ném đá" dữ dội như những tập phim đã phát sóng, khán giả "quay xe" khen ngợi Lương Thu Trang, nhận xét vai An Nhiên của cô hoàn toàn khiến nữ chính Ngân Hà lu mờ. Hiện nữ diễn viên đang hoàn tất những cảnh quay cuối. Cô và NSND Mỹ Uyên là hai diễn viên kết thúc vai muộn nhất Trạm cứu hộ trái tim trong khi lần lượt NSND Thu Hà, NSƯT Phạm Cường, Hồng Diễm, Trương Thanh Long, Thúy Diễm, Tuấn Việt.... đều đã chia tay phim vài ngày trước. Trạm cứu hộ trái tim hiện vẫn chưa chốt số tập cuối cùng.

Quỳnh An

Ảnh, clip: VTV