Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 33 lên sóng tối 22/5, bà Xinh phát hiện An Nhiên dàn dựng chuyện có bầu lần 2 với Nghĩa, thậm chí nhờ bác sĩ làm giả kết quả để lừa chồng. Khi biết mọi chuyện bại lộ, An Nhiên tiếp tục 'ăn vạ', tự ngã xuống sàn rồi đổ tội cho mẹ chồng đã đẩy mình. Chưa dừng lại ở đó, An Nhiên giả vờ đau bụng và diễn cảnh đau đớn khi bị sảy thai như thật trước mặt Nghĩa.

Trích đoạn Trạm cứu hộ trái tim tập 33 đăng tải trên VTV Giải trí ngay sau khi phát sóng đạt 2 triệu lượt xem, 28 nghìn lượt thích và thu hút hơn 1 nghìn bình luận.

An Nhiên đổ tội cho mẹ chồng đẩy ngã.

Trạm cứu hộ trái tim tập 33 cho thấy bộ mặt thật khủng khiếp của An Nhiên. Cô bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích và có biểu hiện tâm lý bất ổn. Với An Nhiên, Lương Thu Trang đã lột xác hoàn toàn so với vai Cúc hiền lành trong Những cô gái trong thành phố, trở thành một trong những ác nữ đáng sợ nhất màn ảnh Việt.

Ngay sau khi tập phim phát sóng, nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ trên trang cá nhân: "Em đi ngoài đường mà mọi người cứ nhìn rồi gườm gườm, em không biết vì sao? Có ai biết không ạ?". Khán giả bình luận thấy sợ khi xem nhân vật An Nhiên nhưng đồng thời dành lời khen cho Lương Thu Trang vì diễn quá đạt.

Lương Thu Trang có bước tiến mới về diễn xuất trong 'Trạm cứu hộ trái tim'.

Trên các diễn đàn phim, nhân vật An Nhiên nhận gạch đá của người xem. "An Nhiên mưu mô, thâm độc, xem phim mà thấy sợ"; "Chưa thấy nhân vật trong phim nào lại độc ác như vậy. Cái ác thể hiện ra gương mặt, ánh mắt không cần nói gì cũng thấy sợ hãi"; "Trao giải diễn viên đóng vai ác giỏi nhất cho An Nhiên đi"... là những bình luận của khán giả.

Cùng với đó, Lương Thu Trang nhận về cơn mưa lời khen: "Lương Thu Trang đóng vai ăn vạ đỉnh cao"; "Sau vai này Lương Thu Trang hết quay lại đóng chính diện được luôn. Sau này có đóng vai hiền lành tốt bụng khán giả cũng thấy không hợp đâu"; "Xem phim cảm phục diễn viên nhưng cũng rất sợ về những mưu mô xảo trá của An Nhiên"; "Cả phim Lương Thu Trang đóng ổn nhất"; "Đóng vai ác mà sợ như thật luôn"....

Lần đầu đóng vai phản diện, Lương Thu Trang trước đó chia sẻ với VietNamNet cô dự đoán trước phản ứng của khán giả với vai An Nhiên. Nữ diễn viên chấp nhận bị người xem chửi và cùng nhân vật đi đến cùng để được làm nghề cho đã. NSND Thu Hà cũng nhiều lần để lại bình luận trên trang cá nhân của Lương Thu Trang, khen cô diễn quá đạt.

