Trạm điện di động (Portable Power Station) hay còn gọi là trạm lưu trữ điện di động (Mobile Power Station Bank) là một sản phẩm chuyên dụng để lưu trữ năng lượng cung cấp điện cho đa dạng nhu cầu của người dùng.

Khác với các thiết bị sạc dự phòng thông thường dung lượng nhỏ, trạm điện di động có dung lượng pin rất lớn, hỗ trợ cả đầu ra AC và DC, cổng kết nối USB, USB-C, và khả năng thích ứng đa thiết bị.

Trạm điện di động có đặc trưng là có tính di động cao, được trang bị pin dung lượng lớn để có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị gia dụng sinh hoạt hàng ngày một cách an toàn và đáng tin cậy. Khác với sạc dự phòng thường chỉ có dung lượng tầm 60.000mAh trở lại, phổ biến là 10.000mAh - 30.000mAh và cung cấp dòng điện một chiều (DC) thì trạm sạc điện di động có dung lượng pin lớn thường là trên 100000mAh /400W, phổ biến là 168.000mAh/ 600W - 560.000mAh /2000W.

Trạm điện di động được đánh giá là có một số các ưu điểm nổi bật như:

Tính linh hoạt: thích ứng đa dạng với nhiều loại thiết bị khác nhau nhờ hệ thống cổng kết nối phong phú. Sản phẩm cũng được sạc từ nhiều nguồn hỗn hợp khác nhau cùng một lúc, hỗ trợ Maximum Power Point Tracking (MPPT) giúp sạc nhanh và linh hoạt.

Đáng tin cậy: dòng điện AC đầu ra của sản phẩm phải đảm bảo có sóng SIN chuẩn (sóng đầu ra giống điện lưới sinh hoạt). Đây là yêu cầu cơ bản và quan trọng đối với sản phẩm này, để không làm hư hỏng các thiết bị dùng điện AC từ trạm điện.

An toàn: sản phẩm có các chế độ chống sốc, tản nhiệt, không ồn, phải có các chế độ bảo vệ an toàn, chống cháy nổ phù hợp để đáp ứng được yêu cầu về an toàn trong quá trinh vận chuyển, sử dụng.

Cấu thành lên giá của sản phẩm chính là các thông số như: dung lượng pin, loại pin, chu kỳ sạc, công suất W, Wh, giao diện đầu vào và đầu ra, vật liệu và ngoại hình thiết kế… Hiện nay trên thị trường có nhiều dòng sản phẩm trạm điện di động khác nhau, với nhiều tính năng và mức giá đa dạng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên ưu tiên chọn tiêu chí an toàn, từ các nhà sản xuất lớn uy tín có đầy đủ các chứng chỉ an toàn, đáp ứng được các tiêu chuẩn về điện phổ biến trên thế giới. Trạm điện di động dưới 1000W (phổ biến là loại 600W) có chi phí thấp phù hợp với đa số người dùng cần có nguồn năng lượng tối thiểu để phục vụ sinh hoạt thông thường; trong khi trạm có dung lượng từ 1000W (phổ biến là loại 1000W và 2000W) có chi phí cao nhưng được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến hơn và sử dụng lõi pin đặc biệt giúp cho thiết bị có khả năng nạp năng lượng cực nhanh, độ bền cao hơn.

Để sử dụng sinh hoạt bình thường được khi mất điện, các nhà sản xuất khuyến cáo người dùng nên sử dụng loại có công suất tối thiểu là 600W để đảm bảo các hoạt động ổn định như: thắp sáng, sạc cho laptop, PC, nấu ăn.

Ngoài hai loại nguồn điện cơ bản là điện lưới và điện từ xe hơi, hiện nay nhiều mẫu trạm điện di động mới có tính năng sạc được trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho bộ sưu tập các sản phẩm xanh của các “tín đồ sống xanh”.

Thanh Hà