Trong cuộc họp báo ngày 15/6, Thierry Breton - Ủy viên thị trường nội bộ EU – cho biết, sẽ yêu cầu các nhà mạng thông báo với nhà cung ứng không sử dụng sản phẩm của Huawei, ZTE. Điều này áp dụng với cả hợp đồng cũ và mới. Ủy ban sẽ khuyến nghị Nghị viện và Hội đồng châu Âu làm theo.

Năm 2020, Brussels khuyến nghị 27 nước thành viên loại bỏ các nhà cung ứng “rủi ro cao” khỏi mạng lưới. Dù vậy, ba năm sau, tiến độ thay đổi quá chậm chạp nên Ủy ban quyết định công bố đích danh tên của hai nhà cung cấp 5G lớn nhất Trung Quốc là Huawei và ZTE. Khoảng 10/27 nước EU đang hạn chế hàng hóa, dịch vụ của hai doanh nghiệp này.

Ông Breton cho rằng, sự chậm chạp đe dọa rủi ro an ninh lớn, gây ra những lỗ hổng nghiêm trọng. Theo báo cáo của EU, loại trừ “Huawei và ZTE khỏi mạng 5G là hợp lý”. Trên cơ sở một loạt thông tin có sẵn, Ủy ban nhận định Huawei và ZTE đại diện cho rủi ro đáng kể so với các nhà cung ứng 5G khác, báo cáo nêu. EU đề nghị các nước thành viên nên “áp đặt hạn chế đối với các nhà cung ứng rủi ro cao ngay lập tức”.

Dù vậy, đây là việc không dễ thực hiện xét tới quy mô đầu tư của các chính phủ châu Âu vào phần cứng của hai công ty Trung Quốc. Theo nghiên cứu năm 2022 của Strand Consult, tại Cộng hòa Cyprus, 100% mạng 5G do các doanh nghiệp Bắc Kinh cung ứng. Tại Rumani và Hà Lan, tỷ lệ lần lượt là 76% và 72%.

Những tháng gần đây, Brussels ngày càng hoài nghi các công ty Trung Quốc. Hồi tháng 2, EU quyết định cấm nhân viên sử dụng TikTok, ứng dụng của ByteDance, trên thiết bị công việc. Nó gần giống với cách tiếp cận của Mỹ, quốc gia đã nỗ lực loại bỏ Huawei và ZTE khỏi mạng lưới trong nhiều năm.

Tuần sau, EU sẽ công bố chiến lược an ninh kinh tế mới, đặt ra kế hoạch giảm lệ thuộc vào Trung Quốc với các nguồn tài nguyên quan trọng và ngăn chặn công nghệ EU rơi vào tay người Trung Quốc do lo ngại an ninh quốc gia.

Theo ông Breton, EU không thể duy trì sự phụ thuộc trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng hay 5G, để sau này trở thành vũ khí chống lại lợi ích của khối.

