Những năm qua, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn biến khá phức tạp. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm này, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ "quyền con người", bảo vệ "an ninh con người", góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Mới đây, ngày 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Hà phối hợp với Trường THCS Bình An Thịnh, xã Bình An đã tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống mua bán người, di cư an toàn.

Đây là hoạt động trong chuỗi Dự án “Truyền thông phòng, chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn” do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), cơ quan di cư của Liên hợp quốc tài trợ.

Trang bị kiến thức về phòng, chống mua bán người cho học sinh Lộc Hà.

Tại hội thi, các học sinh thực hiện 3 phần thi là chào hỏi, kiến thức và tài năng. Trong phần thi chào hỏi và tài năng, các đội đã trình diễn những tiết mục hết sức sáng tạo, nội dung được chuyển thể bằng thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm, kịch ngắn. Phần thi kiến thức là những màn tranh tài, thể hiện những kiến thức, sự hiểu biết, kỹ năng ứng phó về hoạt động buôn bán người và di cư an toàn.

Sau một buổi tranh tài, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho đội thi Tương lai (khối 8), giải nhì thuộc về đội thi Ước mơ (khối 6) và giải ba thuộc về đội thi Niềm tin( khối 7).

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống mua bán người, di cư an toàn được đánh giá là sân chơi lý thú giúp trang bị kiến thức, kỹ năng hữu ích cho các em học sinh của huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua hội thi góp phần giúp giáo viên, học sinh, phụ huynh hiểu biết hơn hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người; nâng cao nhận thức và sự hiểu biết chung về những nguy cơ trở thành nạn nhân từ việc di cư lao động không an toàn. Từ đó nâng cao khả năng phòng vệ cho mỗi người và cùng chung tay đẩy lùi nạn mua bán người.

Khánh Vy