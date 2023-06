Chiều 16/6, TAND quận 1, TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) và các đồng phạm.

Trong phần làm thủ tục, luật sư bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang đề nghị HĐXX trình chiếu lại toàn bộ đoạn video ghi lại nội dung vụ việc ngày diễn ra vụ án. Luật sư cho rằng trong video có ghi lại hình ảnh một số đối tượng tham gia cuộc ẩu đả, nhưng CQĐT chưa làm rõ nên có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, luật sư đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên và một số cán bộ công an quận 1, triệu tập chồng của bị hại Phạm Lệ Khanh. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX đã không chấp nhận đề nghị này.

Được xét hỏi đầu tiên, Trang Nemo cho rằng bị hại Trần My đã lấy hình ảnh của mình để quảng cáo sai lệch về sản phẩm. Việc này làm ảnh hưởng tới uy tín của mình nên đã xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Nguyễn Xuân Hương Trang (hotgirl livestream Trang Nemo) tại tòa

Về việc ẩu đả tại cửa hàng, Trang Nemo khai, khi chị Khanh vào, bị cáo hỏi có mua hàng không thì chị không trả lời nên bị cáo giật khẩu trang để xem là ai.

Về việc không can ngăn nhân viên đánh chị Khanh, Trang khai do sự việc diễn ra quá nhanh, bị cáo không kịp phản ứng.

Thừa nhận hành vi đánh đập chị Khanh như truy tố, bị cáo Phạm Quyền Quy thừa nhận hành vi của mình là sai. Tuy nhiên, bị cáo Quy cho rằng, thời điểm xảy ra vụ án, có người đàn ông tên Cơ, tự xưng là chồng chị Khanh xông vào đánh bị cáo Phan Hoàng Nam.

Quy cho rằng, CQĐT đã bỏ lọt hành vi phạm tội của chồng bị hại Khanh.

Bị cáo Phan Hoàng Nam khai, do bị chị Khanh chửi bới nên mới xông tới đánh chị này. Cũng theo lời khai của Nam, sau đó bị cáo đã bị chồng chị Khanh tới đánh vào mặt.

Tuy nhiên, khi đại diện VKS hỏi tại sao thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo không khai về việc này, thì cả bị cáo Quy và Nam đều cho rằng mình không nhớ. Mãi hơn một năm sau các bị cáo mới nhớ ra.

Khai tại tòa, bị hại Phạm Lệ Khanh cho rằng, chị Trần My đã xin lỗi nhưng bị cáo Trang vẫn không bỏ qua, cố tình livestream nên chị mới vào can ngăn, khuyên bảo thì bị Trang kéo khẩu trang, đồng thời các nhân viên của Trang lao vào đánh.

Các bị cáo tại tòa

Cũng theo chị Khanh, chứng kiến cảnh nhân viên đánh chị, bị cáo Trang không hề can ngăn mà còn tiếp tục livestream, dí điện thoại vào sát mặt chị để làm nhục.

Bị hại Trần My khai, sau khi sử dụng hình ảnh của Trang Nemo thì trợ lý của Trang đã nhắn tin yêu cầu gỡ. Cũng theo chị My, dù đã xin lỗi nhưng Trang vẫn livestream chửi bới và yêu cầu chị phải tới tận nơi để xin lỗi.

Vì vậy, chị My đã tới cửa hàng xin lỗi trực tiếp, nhưng Trang vẫn không cho về, vẫn livetream khiến chị thấy rất xấu hổ.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS nêu quan điểm, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang, Quy và Nguyễn Ngọc Khương từ 6-12 tháng; bị cáo Nam 12-18 tháng tù.

Các bị cáo đều ăn năn, hối cải

HĐXX căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của bị hại, các bị cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, nhưng các bị cáo đều ăn năn, hối cải nên đây là tình tiết để xem xét giảm nhẹ.

Về hành vi đánh gây thương tích chị Phạm Lệ Khanh, Công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các bị cáo là có cơ sở.

Đối với bị can Nguyễn Phước Tuấn, do đã chết tại nơi cư trú nên CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này là có căn cứ, đúng pháp luật.

Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương mỗi bị cáo 9 tháng tù giam; bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù.