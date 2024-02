Maika Ngọc Khánh vừa có chuyến đi Mỹ trình diễn tại Tuần lễ thời trang Thu - Đông New York 2024 (New York Fashion Week 2024). Dịp này, cô giới thiệu BST 'Ẳn Xư Mờây Ỏ - Một chiếc áo mới' của NTK Cao Minh Tiến trên đường phố New York.

Những thiết kế đặc biệt này gây ấn tượng mạnh với công chúng quốc tế khi cô tạo dáng cá tính trên đường phố.

Lấy cảm hứng từ làng nghề truyền thống, BST tôn vinh vẻ đẹp của thổ cẩm với phom dáng ấn tượng, kết hợp cùng chất liệu denim.

BST không chỉ được lấy cảm hứng từ chất liệu thổ cẩm mà còn kể một câu chuyện đẹp về trang phục của người đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi năm, họ thường dành rất nhiều tâm huyết để làm ra một chiếc áo mới và chỉ dịp đặc biệt mới mặc nó.

Bộ sưu tập mang đến những giá trị truyền thống của chất liệu dân gian với tinh thần mới mẻ, hiện đại.

Đồng hành cùng Maika Ngọc Khánh trong chuyến đi này, NTK Cao Minh Tiến đã đảm đương toàn bộ việc make-up, làm tóc, chụp hình. Cô cho biết đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và trải nghiệm bổ ích cho bản thân trong thời gian sắp tới.

Maika Ngọc Khánh hát ca khúc 'Welcome To New York' tại New York Fashion Week 2024: