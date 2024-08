Yanna Lina, một BookToker nổi tiếng (những người thường chia sẻ các bài đánh giá và đề xuất sách trên TikTok), đã thẳng thắn nói về sách trong một bài đăng mới (hiện bị xoá vì quá nhiều chỉ trích).

Lina chia sẻ: "Trong video trước, khi tôi hỏi các bạn nghĩ tôi nên đọc cuốn sách nào, tất cả các bạn đều đề cập và cổ vũ tôi đọc cuốn Six of Crows. Và hiện tôi có thông tin cập nhật cho các bạn. Tôi mới đọc tới trang 34".

Video của Lina đã dấy lên nhiều tranh cãi về sự định hướng độc giả của TikTok. Ảnh: The Independent.

"Chúng ta có thể nói thật lòng một chút không? Tôi có thể chia sẻ là chữ viết quá nhỏ. Tiếp đó, tại sao các trang lại có nhiều chữ như vậy? Tôi thích những trang không nhiều chữ”, Lina nhấn mạnh.

BookToker này cũng thông báo với người hâm mộ là sẽ đọc tiếp cho đến trang 100: “Nếu tôi không bị cuốn hút với trang 100, thì tôi chấp nhận không hoàn thành cuốn sách. Cuốn sách này thực sự rất khó đọc”.

Đoạn video được đăng vào đầu tháng, sau đó đã được chia sẻ lên X/Twitter vào ngày 18/8 và thu hút gần 30 triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận và trích dẫn trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Six of Crows được xuất bản lần đầu vào năm 2015 và dài chưa tới 500 trang (ít hơn một số tập trong bộ Harry Potter. Ảnh: Amazon.

“Từ khi nào chúng ta trở thành một xã hội như thế này?”, một người dùng đã bày tỏ lo ngại sau khi tìm hiểu lịch sử đọc sách trên TikTok của Lina, đặc biệt là một câu trích dẫn: “Nếu sách không có nội dung khiêu dâm, tôi có lẽ sẽ không đọc nó”.

Một người dùng khác châm biếm: “Có lẽ nên chọn một cuốn sách tranh”.

Đoạn video của Lina đã thổi bùng lên một cuộc tranh luận về BookTok nói chung khi một người viết: “Tôi cảm thấy những người có ảnh hưởng như cô ấy là một phần lý do khiến thị trường tràn ngập những cuốn sách tệ hại. Tôi biết văn học ‘rác’ vẫn tồn tại, nhưng kể từ khi BookTok bùng nổ, tôi cảm thấy nhiều cuốn sách có nội dung tệ hại nhưng được đánh giá cao xuất hiện với tần suất liên tục hơn?”.

Tuy nhiên, sự phát triển của cộng đồng BookTok đã nhận được sự hoan nghênh vì giúp nhiều tác phẩm được chú ý hơn. Đầu năm nay, Giám đốc chuỗi hiệu sách Waterstones James Daunt cho biết mạng xã hội và BookTok là điều "tích cực" đối với độc giả trẻ, đồng thời cũng được ghi nhận là đã cứu nhà bán lẻ Anh The Works.

Kat McKenna, cố vấn tiếp thị chuyên về sách thiếu nhi và sách dành cho thanh thiếu niên, đã chia sẻ với The Guardian: "Nhóm khách hàng thường mua sách dành cho thanh thiếu niên chỉ giới hạn ở một vài nghìn người yêu thích thể loại này. Nhưng BookTok rất thú vị, với nhiều video ngắn và mang tính giải trí, chúng đã mang đến cơ hội mới trong việc tiếp cận và thu hút những người không đọc sách, từ đó mở rộng cộng đồng yêu sách".

McKenna nói thêm: "Sách lãng mạn và sách buồn có vẻ rất được ưa chuộng". Một số cuốn sách phổ biến nhất trên BookTok hiện nay là It Ends With Us của Colleen Hoover (gần đây được chuyển thể thành phim), Onyx Storm của Rebecca Yarros, Atomic Habits của James Clear và Home Before Dark của Riley Sager.

Nhưng độc giả lại không hoàn toàn đồng ý với cách nhìn này, cho rằng những người có sức ảnh hưởng trên BookTok đang đưa ra những bài đánh giá "nông cạn và ngu ngốc".

"Bạn (Lina) đang gửi thông điệp đến các nhà văn tương lai và đặc biệt là các nhà đại diện văn học rằng có thể độc giả sẽ thích những cuốn sách còn 'ngu ngốc' hơn", một người dùng Twitter bình luận.

Hàng chục người đồng tình với những ý kiến ​​trên và lưu ý rằng một số cuốn sách họ mua theo giới thiệu BookTok thực sự không hay lắm.

(Theo Tạp chí tri thức - Znews)