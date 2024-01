Vụ việc 13 học sinh lớp 3 tử vong trong vụ cháy trường học tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) là vụ thương vong lớn trong các vụ cháy trường học trong những năm gần đây tại Trung Quốc. Vào thời điểm này, dư luận Trung Quốc đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường khiến bi kịch xảy ra.

Cụ thể, Tân Hoa Xã đưa tin, vụ cháy xảy ra tại khu ký túc xá của trường tiểu học Anh Tài tại huyện Phương Thành, TP Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào lúc 23h ngày 19/1 (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hỏa của huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy vào lúc 23h38. Vụ hỏa hoạn khiến 13 em học sinh lớp 3 thiệt mạng và 1 học sinh bị thương.

Nhà trường đang bị chỉ trích vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Sau vụ cháy trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu nước này "tiến hành điều tra sâu rộng”, hoàn thiện các kịch bản ứng phó trong trường hợp khẩn cấp và các biện pháp phòng tránh.

Được biết, trường tiểu học Anh Tài là một trường tư thục hoạt động toàn thời gian, gồm cả cấp mẫu giáo và tiểu học, được thành lập vào năm 2012. Hiện tại, trường có 2 cơ sở, với cơ sở chính tổ chức 20 lớp giảng dạy, hơn 1.200 sinh viên và đội ngũ giáo viên gồm 68 người.

Ký túc xá của học sinh tiểu học nằm ở tầng trên của trường mẫu giáo và đây có thể đây là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.

Vụ cháy đang gây làn sóng giận dữ bao trùm trên mạng xã hội Trung Quốc. Hàng loạt người dùng kêu gọi chính quyền các cấp điều tra và kỷ luật những bên lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy trường học.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và nhà trường bị cáo buộc bỏ qua sự an toàn trong khuôn viên trường, không ưu tiên sức khỏe và tính mạng của học sinh.

Trường đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa an toàn được quy định tại "Các yêu cầu phòng ngừa an toàn đối với trường tiểu học, trung học và mẫu giáo"- một tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/6/2022.

Trường bị chỉ trích đã không cung cấp đầy đủ chương trình giáo dục về an toàn trong khuôn viên trường. Đối tượng thiệt mạng đều là học sinh lớp 3 và vụ việc xảy ra vào đêm khuya nên các em cần phải được đào tạo kỹ năng mới có thể ứng phó hiệu quả với hoàn cảnh đó.

Bên cạnh đó, sự chú ý cũng đang đổ dồn lên hệ thống các trường tư thục Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng việc theo đuổi và đặt lợi nhuận lên hàng đầu làm suy yếu nhiệm vụ giáo dục tại các trường này. Được biết, trong những năm gần đây, vấn đề an toàn cháy nổ và các tai nạn giáo dục khác hầu hết xảy ra ở các trường tư thục tại Trung Quốc.

Thống kê cho thấy, năm 2022, quốc gia này có 160.500 trường mầm non tư thục, giảm 6.213 trường so với năm trước, chiếm 55,49% tổng số trường mầm non cả nước. Có 21.267.800 trẻ em học mẫu giáo, giảm 1.852.500 trẻ so với năm trước, chiếm 55,49% tổng số trẻ mầm non cả nước.

Có 10.500 trường tư thục cung cấp giáo dục bắt buộc (từ lớp 1 đến lớp 9) tại Trung Quốc, giảm 1.626 trường so với năm trước. Các trường tư thục này chiếm 5,23% tổng số trường trên toàn quốc. Số học sinh theo học các trường này là 13.568.500, giảm 3.172.500 học sinh so với năm trước.

Tử Huy