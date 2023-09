Đại diện Báo VietNamNet cùng Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu; trưởng bản và Đồn Biên phòng Keng Đu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã đến nhà cháu Lương Bảo Vy (3 tuổi), mồ côi mẹ lúc mới chào đời, trao số tiền gần 23 triệu đồng do bạn đọc báo ủng hộ.



Di chuyển từ trung tâm thị trấn Mường Xén, vượt qua 70 km đường núi độc đạo, trơn trượt mới đến được trung tâm xã biên giới Keng Đu, là nơi vùng sâu và xa nhất của huyện miền núi Kỳ Sơn. Ở nơi đây, đời sống kinh tế của bà con còn rất nhiều khó khăn, cơ bản là hộ nghèo trên toàn xã.

Cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường mầm non Keng Đu phiên dịch, dẫn chúng tôi đến gặp bà Lương Thị Thoong (bà nội cháu Vy), người nuôi cháu bữa đói, bữa no suốt 3 năm qua.

Đại diện lãnh đạo Trường Mầm non Keng Đu; Bộ đội Biên phòng Keng Đu và chính quyền địa phương chứng kiến, trao số tiền cho gia đình cháu Bảo Vy. Ảnh: Từ Tâm

Cô Lan chia sẻ, mẹ của bé, chị Vi Thị Dầu là người dân tộc Thái, quê gốc ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Đại học, chị Dầu xung phong lên xã Keng Đu công tác tại trường mầm non Keng Đu.

Trong 6 năm làm việc, chị được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh yêu mến vì tấm lòng nhiệt huyết, yêu thương con trẻ, sẵn sàng đến những bản xa xôi, đường sá khó khăn để dạy các bé.

Trong khoảng thời gian đó, chị Dầu gặp gỡ và lập gia đình với anh Lương Văn Khoa (SN 1995, người trên địa bàn). Năm 2020, chị sinh bé Lương Bảo Vy. Trớ trêu thay, giây phút Vy chào đời cũng là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện vì băng huyết.

Gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai của anh Khoa. Gần 3 năm qua, ngày nào may mắn có ai thuê thì kiếm được 50-100 nghìn đồng mua gạo. Những ngày mưa gió, mâm cơm có thêm con nhát, chuột rừng.

Cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường mầm non Keng Đu như người mẹ đỡ đầu chàu Bảo Vy trong những lúc khó khăn. Ảnh: Từ Tâm

Con dâu mất sớm, con trai phải đi kiếm tiền, bà Thoong bỗng trở thành cha mẹ của Bảo Vy. Một mình bà loay hoay cả ngày lẫn đêm, chẳng ăn ngủ nổi vì cháu thường xuyên quấy khóc. Thương cho hoàn cảnh khốn khó gia đình, đồng nghiệp của chị Dầu chạy vạy khắp nơi vận động giúp đỡ. Tiếc rằng ở nơi khó khăn như Keng Đu chẳng mấy ai dư giả, số tiền kêu gọi được chẳng đáng là bao.

“Trước sự chứng kiến của trưởng bản, giáo viên chủ nhiệm, nhà trường và Bộ đội Biên phòng Keng Đu đóng ở địa phương, gia đình đón nhận số tiền do bạn đọc ủng hộ và gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet cũng như các nhà hảo tâm đã động viên, hỗ trợ. Sau khi nhận tiền, bố Bảo Vy đã đem gửi ngân hàng để dành lo cho con ăn học sau này”, cô Lan chia sẻ.