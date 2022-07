Trao hơn 35 triệu đồng đến người mẹ đơn thân nuôi con ung thư

Vừa qua, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 35.032.500 đồng do bạn đọc ủng hộ em Lê Thị An chữa bệnh. An là nhân vật trong bài viết: “Vò võ 18 năm, mẹ đơn thân ‘chết điếng’ ngày nhận tin con mắc bệnh ung thư”.

Vui mừng đón nhận tấm lòng của mọi người, chị Thái xúc động: “Những ngày qua, mẹ con em nhận được rất nhiều sự quan tâm. Có bác ở nước ngoài cũng gọi điện động viên cháu. Nhận được tình yêu thương của các nhà hảo tâm, mẹ con em vững tin hơn rất nhiều”.

Số tiền hơn 35 triệu đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ em An chữa bệnh đã được báo VietNamNet chuyển đến gia đình

Chị Thái từng đặt tên con là Lê Thị An với mong muốn con sẽ có một cuộc đời thanh thản, yên bình, không sóng gió như mẹ. 18 năm nuôi con khôn lớn, dù cuộc sống vất vả nhưng chị vẫn cố gắng để cho con bằng bạn bằng bè.

Tuy nhiên, cảnh mẹ đơn thân nuôi con khó khăn trăm bề. Cháu An chỉ học đến lớp 10 đã phải nghỉ học, theo mẹ vào TP Hồ Chí Minh làm chạy bàn cho một hàng cơm, kiếm chút đồng ra đồng vào qua ngày.

Khoảng tháng 4/2021, An bắt đầu bị sưng chân, đau nhức không thể đi lại được. Do lo sợ nhiễm Covid-19, chị không dám đưa con đến bệnh viện khám.

Tới tận tháng 8/2021, thành phố Thủ Đức mở cửa để người dân có thể về quê. Không có tiền đi ô tô, chị cùng con gái đi xe máy mấy trăm cây số về Hà Tĩnh. Về đến quê nhà, hai mẹ con phải cách ly thêm 21 ngày mới có thể đến bệnh viện kiểm tra. Ngay khi mới có kết quả chụp CT, các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) kết luận cháu An mắc bệnh ung thư xương.

Từ ngày con bệnh, một mình chị Thái phải gồng gánh xoay xở, đi vay mượn tiền khắp nơi để lo cho con.

Trung bình mỗi tháng, chi phí điều trị, sinh hoạt, viện phí, mua hoá chất ngoài bảo hiểm của An lên đến gần chục triệu đồng.

Căn nhà cùng mảnh đất mà bố chị (nay đã 98 tuổi) đang ở không có giá trị lớn nên số tiền vay mượn cũng chẳng thấm tháp được là bao. Hơn nữa, khoản tiền đó cũng hết sạch sau một thời gian chị đưa con đi viện.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc VietNamNet dành tặng gia đình mình, chị Thái nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm gần xa đã quan tâm giúp đỡ bé An. Chị Thái cho biết, toàn bộ số tiền trên chị sẽ dành để chữa bệnh cho con gái.

Phạm Bắc