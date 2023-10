Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đã làm thủ tục bàn giao toàn bộ số tiền 975 triệu đồng cho gia đình bé gái 3 tuổi bị bắt cóc trên địa bàn TP Tân An.

Số tiền trên được lực lượng Công an thu hồi từ nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Gia đình anh T. nhận lại số tiền 975 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Sơn đã bắt cóc bé M.C (3 tuổi) là con gái anh L.T.T (32 tuổi, Phường 2, TP Tân An, Long An) vào chiều 2/10.

Sơn đòi gia đình anh T. tiền chuộc 2 tỷ đồng kèm những lời đe dọa.

Gia đình anh T. đã chuyển số tiền 975 triệu đồng vào tài khoản của Sơn.

Lực lượng Công an đã tiến hành thu hồi đầy đủ số tiền trên và làm thủ tục bàn giao cho gia đình nạn nhân. Trong đó, có 337 triệu đồng tiền mặt (Sơn rút từ tài khoản ra trả nợ cho 12 người) và 638 triệu đồng còn trong tài khoản của Sơn.

Nhận được số tiền, anh T. gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an đã nhanh chóng phá nhanh vụ án, đảm bảo tính mạng an toàn cho con anh và hoàn trả toàn bộ số tiền mà gia đình đã chuyển khoản cho nghi phạm bắt cóc con gái mình.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cũng đã biểu dương, thưởng nóng 60 triệu đồng cho 5 đơn vị Công an tham gia phá nhanh vụ án này.

Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi) bắt cóc bé gái 3 tuổi để tống tiền bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Như đã thông tin, Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) là bạn đồng nghiệp cùng với bố của bé M.C (3 tuổi). Do nợ nần một số tiền lớn nên Sơn đã nảy sinh ý định bắt cóc bé M.C để tống tiền.

Khoảng 15h30 chiều 2/10, Sơn thuê tài xế ô tô du lịch chở đến trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An để đón hai em bé gồm con trai của Sơn và bé gái M.C.

Thay vì đưa L.M.C. về nhà ở phường 2 TP Tân An, Sơn chở bé M.C. về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An). Đến nơi, Sơn đưa con trai của mình vào nhà rồi quay lại báo với tài xế du lịch là tiếp tục di chuyển lên TP.HCM để đưa bé M.C đi Thảo Cầm Viên chơi, chiều mai mới về.

Đến 16h30, sau khi tài xế chở lên Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM), Sơn hẹn tài xế chiều mai quay lại vị trí này đón rồi thanh toán hết tiền cho hai chuyến đi.

Sau đó, Sơn đưa bé đến khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) và nhắn tin cho gia đình bé gái 3 tuổi để yêu cầu chuyển ngay 2 tỷ đồng vào tài khoản. Nếu không chuyển tiền ngay cho hắn thì bé gái có thể gặp nguy hiểm tính mạng.

Lo sợ tính mạng con gái gặp nguy hiểm, gia đình nạn nhân xoay xở khắp nơi và chuyển nhiều lần với số tiền gần 1 tỷ đồng cho đối tượng.

Sau khi nhận tiền, nghi phạm gửi bé gái lại khách sạn rồi bắt xe khách bỏ trốn lên Đà Lạt. Xe khách chạy qua địa bàn địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng Công an đón chặn, bắt giữ. Trong đêm, công an đã đến khách sạn, đưa cháu bé về đoàn tụ với gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Sơn về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định.