Ngày 25/5, Bệnh viện Đakhoa tỉnh Bắc Giang vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 9 tuổi chấn thương sọ não do ngã đập đầu xuống nền sân trường.

Bệnh nhi là N.T.D.L (9 tuổi, trú tại thị trấn Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang) vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng mê, kích thích nhẹ, bầm tím mắt bên phải. Theo người nhà, buổi sáng trong giờ ra chơi cháu bị ngã đập đầu xuống sân trường. Sau đó, trẻ có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Giáo viên phụ trách đã liên hệ ngay với gia đình và đưa cháu đến bệnh viện.

Tại khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám lâm sàng cùng hình ảnh chụp CT Scanner, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng (bán cầu phải) kích thước lớn. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở hộp sọ lấy máu tụ, cầm máu cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi dần ổn định. Ảnh: BVCC.

Sau 2 ngày được chăm sóc, hồi sức tích cực hậu phẫu, bệnh nhi đã tỉnh táo, gọi hỏi biết, tự thở tốt và được chuyển khoa Ngoại thần kinh tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến nay, sức khỏe bé L. tiến triển tốt, tỉnh táo, ăn ngủ, vận động bình thường, vết mổ khô, không sốt và được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Mạc Hoàng Dương, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, chia sẻ ca phẫu thuật của bệnh nhi có rất nhiều nguy cơ; bởi cháu bé còn nhỏ, cơ thể và não bộ vẫn đang quá trình hoàn thiện.

Theo bác sĩ Dương, chấn thương sọ não là tình trạng người bệnh bị sang chấn vào đầu gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc khác bên trong hộp sọ. Chấn thương sọ não có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt với trẻ em. Nguyên nhân thường do bất cẩn trong sinh hoạt hoặc do tai nạn giao thông, thường gặp là trẻ ngã do leo trèo, đi xe đạp, vật nặng va đập trúng đầu.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình và nhà trường cần quan tâm, chú ý đến trẻ để đảm bảo an toàn. Trường hợp không may tai nạn xảy ra, gia đình cần theo dõi sát tình trạng ý thức của trẻ và các biểu hiện bất thường (đau đầu, nôn, liệt…). Nếu nghi ngờ chấn thương sọ não, cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.