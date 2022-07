Tri ân những anh hùng ngày đêm vượt sóng, tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ

Ngày 27/7, Đồn biên phòng Cửa Tùng phối hợp với đồn biên phòng Hướng Lập, phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, UBND xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) hoàn thành việc tu sửa một số hạng mục bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ.

Bia tưởng niệm những anh hùng ngày đêm vượt sóng tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ trong kháng chiến chống Mỹ

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị biểu dương sự chủ động thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của Biên phòng và Công an Quảng Trị đã vận động các cá nhân, đơn vị đóng góp xây dựng để thể hiện tấm lòng tri ân đối với sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu chiến binh và thân nhân của họ.

Bia tưởng niệm trong kháng chiến chống Mỹ được huyện đoàn Vĩnh Linh khởi công xây dựng ngày 27/4/2015 tại thôn Tân Hòa (xã Vĩnh Thái) để tri ân Đại đội 22 - Trung đoàn 270.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng quà, thăm hỏi cựu chiến binh, thân nhân gia đình chính sách đến tham dự lễ tưởng niệm

Đại đội 22 ban đầu có 40 cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng sau đó được bổ sung có thêm 80 thanh niên, dân quân du kích trực chiến 4 xã vùng biển Vĩnh Linh có nhiệm vụ tiếp tế cho đảo.

Cán bộ Biên phòng Quảng Trị và chính quyền địa phương tặng quà gia đình chính sách

Quyết tâm giữ đảo đến cùng, từ cuối tháng 5-1965, Khu uỷ Vĩnh Linh đã ra lời kêu gọi: “Tất cả vì đảo, quyết tâm giữ đảo trong mọi tình huống”. Phong trào phục vụ đảo Cồn Cỏ được phát động trong toàn đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thái.

Từ năm 1965 - 1972, xã Vĩnh Thái đã huy động hơn 110 lượt chiếc thuyền, vận tải 2.100 chuyến hàng, với hơn một vạn ngày công tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ.

Nhân dịp này, các đơn vị cũng đã khánh thành nhà thân nhân liệt sỹ Trần Trung (hi sinh trong trận tiếp tế đảo Cồn Cỏ) hiện được người em rể là ông Lê Hữu Hán (thôn Đông Luật, huyện Vĩnh Linh) thờ cúng.

Được biết, toàn bộ số tiền nâng cấp bia tưởng niệm và nhà thân nhân liệt sĩ trị giá gần 200 triệu đồng được huy động từ sự đóng góp của các nhân, tổ chức và hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng, đoàn viên thanh niên địa phương.