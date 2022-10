Triển lãm độc lạ mang 100 cây cà phê 'trồng' ở Dinh Độc Lập

Coffeerary Exhibition là sự kiện triển lãm về cà phê thường niên được Tạp chí Coffeerary tổ chức lần đầu vào năm nay với chủ đề Home Coffee. Sự kiện gồm các hoạt động chính là triển lãm, cuộc thi, talkshow và các hoạt động cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên có triển lãm cà phê ở di tích lịch sử nổi tiếng Dinh Độc Lập (Quận 1, TP.HCM). Đơn vị tổ chức dự kiến đặt 58 gian hàng là không gian trưng bày của thương hiệu được chia làm các khu vực: Phân phối sản xuất cà phê nhân xanh, hạt rang; các thiết bị pha chế cà phê; các trung tâm đào tạo barista; bánh ngọt, trà; các nguyên vật liệu phụ trợ…

Bên cạnh đó, khuôn viên của Dinh Độc Lập sẽ đặt hơn 100 cây cà phê được mang về từ nhiều nông trại, rẫy cà phê của các vùng miền Việt Nam nhằm tạo không gian "rừng" cà phê độc, lạ.

Ảnh phối cảnh rừng cà phê tại Dinh Độc Lập.

Chị Trang Dương - Phó giám đốc Coffeerary - cho hay khó khăn của đơn vị tổ chức là tạo ra một không gian độc đáo, có tính truyền tải cao nhưng không ảnh hưởng đến kiến trúc vốn có của Dinh Độc Lập.

Đơn vị này làm việc với phía Dinh Độc Lập và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để tìm ra phương án tốt nhất, vừa tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc của di tích, vừa đảm bảo hiệu quả về hình ảnh, truyền thông.

"Rừng cà phê chỉ mang nghĩa ẩn dụ. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể trồng hơn 100 cây cà phê tại Dinh Độc Lập nhưng sẽ tạo ra một không gian chân thực, nhiều cảm xúc nhất có thể từ những cây này.

Chúng tôi muốn người đến dự triển lãm có thể biết ly cà phê họ uống bắt nguồn từ cây cà phê thế nào, lấy hạt làm khô và rang ra sao,... Bên cạnh đó, rừng cà phê còn là nơi để mọi người chụp ảnh lưu niệm cùng nhau", người đại diện nói.

Chị này nói thêm, Tạp chí Coffeerary từng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện gắn với các di sản văn hóa tại TP.HCM, đơn cử Coffee tour in the City diễn ra hằng tuần trước Bưu điện trung tâm Sài Gòn. Sự kiện đã tạo thói quen nhiều người dậy sớm, đến đây uống cà phê và nghe nhạc mỗi sáng Chủ nhật.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, Coffeerary Exhibition còn có 4 cuộc thi trong khuôn khổ sự kiện. Trong đó, 3 cuộc thi dành cho người chơi, đam mê cà phê thủ công tại nhà và 1 cuộc thi còn lại dành cho các thương hiệu cà phê.

Các cuộc thi gồm Coffeerary Home Espresso 2022 dành cho người đam mê pha cà phê espresso thủ công tại nhà; Coffeerary Home Brewing 2022 dành cho các bạn đam mê pha cà phê thủ công tại nhà bằng phương pháp Pour Over; Coffeerary Home Corners 2022 dành cho người thích chụp ảnh cà phê pha thủ công tại nhà mình; và Coffeerary Packaging Designs 2022 là sân chơi của các nhà rang, thương hiệu cà phê.

Hoa hậu Ban Mai chia sẻ tại sự kiện.

Hoạt động không thể thiếu trong sự kiện là các buổi talkshow với sự tham gia của các diễn giả, thợ rang, giáo viên, barista… trong nước và quốc tế trò chuyện để cộng đồng hiểu hơn về cà phê.

Đơn vị tổ chức cũng triển khai song song hoạt động cộng đồng One book one coffee. Các thương hiệu tham gia sự kiện sẽ dành tặng sách cũ gửi đến trẻ em, thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa. Miss Peace Vietnam 2022 Ban Mai sẽ là người đồng hành xuyên suốt hoạt động này.

"Tôi rất may mắn khi được đồng hành cùng hoạt động One book one coffee. Từng là một cô bé mắc chứng khó đọc, tôi rất hiểu ý nghĩa của việc đọc sách và vai trò của người lớn đối với việc xây dựng văn hóa đọc cho trẻ em thế nào.

Tôi cũng đã đi rất nhiều vùng sâu, vùng xa, biết được các em khao khát đọc sách thế nào nhưng không có điều kiện sở hữu dù chỉ 1 quyển sách. Vì vậy, hoạt động quyên góp sách One book one coffee có ý nghĩa nhân văn rất lớn", hoa hậu cho hay.

Sự kiện Coffeerary Exhibition sẽ diễn ra tại Dinh Độc Lập vào ngày 17 và 18/12 sắp tới.