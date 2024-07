Ngày 16/7, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Dương Tấn Thuận (SN 1990, trú tỉnh Quảng Ngãi, là đối tượng cầm đầu); Nguyễn Hữu Trung (SN 1973, trú TP Đà Lạt); Nguyễn Đắc Duy (SN 1985), Ngô Minh Huy (SN 1990), Trần Thế Anh (SN 1988), Nguyễn Hữu Đức (SN 1988), trú tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988), Nguyễn Cẩm (SN 1988, trú Quảng Ngãi).

Đối tượng Dương Tấn Thuận cầm đầu đường dây cá độ. Ảnh: CACC

Các đối tượng sử dụng website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội.

Nắm bắt được thông tin, ngày 4/7, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh huy động 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 mũi đi vào các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TPHCM tiến hành đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng nói trên.

8 đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản đại lý hạn mức từ 5.000 điểm đến 10.000 điểm (mỗi điểm tương ứng với số tiền 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng do các đối tượng tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý.

Tang vật thu giữ được từ vụ án. Ảnh: CACC

Từ tài khoản đại lý, các đối tượng chia thành nhiều tài khoản member (tài khoản trực tiếp đánh bạc).

Công an TP Hà Tĩnh xác định tài khoản tổng đại lý (master) BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý và khoảng 70 tài khoản con bạc (member), với tổng số tiền trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỷ đồng.

Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.