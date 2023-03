Trước đó, ngày 16/3, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Quang Đức (SN 1996, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.

Ba đối tượng khác bị bắt gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, trú tại phường Thọ Xương), Nguyễn Nam Sơn (SN 1989, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang) và Lê Minh Dương (SN 2004, trú tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang).

Đối tượng Nguyễn Quang Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở tại số 25/25 Nhật Đức, phường Thọ Xương và nơi làm việc là cơ sở cầm đồ Đại Uy 2 ở thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cơ quan Công an thu giữ 3 ô tô, 19 mô tô, 4 điện thoại di động, 8 nhẫn vàng (tổng trọng lượng 2,6 cây), 7 sổ ghi chép các khoản cho vay, 60 hợp đồng cầm cố tài sản để vay tiền với tổng số tiền giao dịch là 404 triệu đồng với mức lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 30 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, thu lợi bất chính số tiền trên 80 triệu đồng.

Công an TP Bắc Giang đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.