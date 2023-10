Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng nhiễu động trên vùng biển phía đông của Nam Trung Bộ và Nam Bộ nên thời tiết ở các tỉnh thành phía Nam những ngày tới vẫn có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.