Triệu USD giao trên Mercedes để ‘chạy án’ cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Bùi Trung Kiên (SN 1980, cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, các ông, bà Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, nguyên Giám đốc Công ty Luật TNHH Bùi Gia và Cộng sự), Lê Thanh An (SN 1976, nguyên cán bộ Phòng 5, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an), Hà Duy Tuấn (SN 1985, kinh doanh tự do), Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam- đã có quyết định hoàn tục, thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội), Trần Văn Long (SN 1976, nguyên TGĐ Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt) bị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo buộc, đầu năm 2021, CQĐT Bộ Công an kiểm tra xác minh nguồn tin tội phạm đối với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức (TP HCM), do ông Nguyễn Minh Quân làm Giám đốc.

Do lo sợ những hành vi sai phạm của mình bị phát hiện xử lý hình sự nên ông Quân đã tìm cửa để “chạy án”.

Ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức. Ảnh: Bộ Công an

Từ tháng 3/2021 đến đầu tháng 4/2021, ông Quân đã đưa cho ông Bùi Trung Kiên 2.200.000 USD, những mong mình được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhưng sau đó thấy CQĐT vẫn tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ các sai phạm của mình nên ông Quân đã đòi lại tiền “chạy án”. Đến tháng 5/2021, ông Kiên đã trả lại cho ông Quân 1.150.000 USD.

Sau khi chạy “cửa” ông Kiên không ăn thua, lúc này ông Quân đã phải tìm cửa khác.

Triệu USD hối lộ giao trên xe Mercedes

Cáo trạng xác định, ngày 29/4/2022, ông Nguyễn Minh Quân và luật sư Bùi Thị Hồng Giang ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với nội dung tư vấn, định hướng và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Quân, liên quan đến vụ việc tại Bệnh viện Thủ Đức với mức phí 1,2 tỷ đồng. Ông Quân đã thanh toán đủ cho bà Giang số tiền trên.

Sau khi ký hợp đồng, ông Quân đặt vấn đề nhờ bà Giang tìm cách giúp mình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và được bà luật sư nhận lời.

Đến khoảng cuối tháng 5/2021, ông Quân đã 2 lần đến Văn phòng của bà Giang, đưa 120.000 USD cùng 1 chai rượu Chivas 18 để bà luật sư chi phí đối ngoại.

Bà Giang trao đổi lại toàn bộ thông tin với bị can Trần Văn Long và nhờ ông Long giữ 100.000 USD, bà Giang giữ 20.000 USD.

Để giúp ông Quân, cuối tháng 6/2021, bà Giang đã liên hệ và nhờ cán bộ Phòng 5, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) Lê Thanh An tác động để giúp ông Quân.

Đầu tháng 7/2021, ông An gọi điện cho bà Giang thông báo đã nhờ được người có thể xin cho ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng không nói rõ chi phí hết bao nhiêu.

Ngay sau đó, bà Giang bảo ông Trần Văn Long gọi điện cho ông Quân yêu cầu đưa 1 triệu USD để nhờ người “chạy án”. Ngày 1/7/2021, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức mang 1 triệu USD đến đưa cho bà luật sư tại văn phòng.

Ngày 3/7/2022, ông Lê Thanh An hẹn gặp luật sư Bùi Thị Hồng Giang tại quán ăn trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) và yêu cầu phải đưa ngay 1,5 triệu USD để "chạy án". Lúc đó, bà Giang đã gọi điện cho ông Quân yêu cầu đưa thêm 500 ngàn USD.

Sáng hôm sau, bà Giang hẹn ông An giao tiền. Chiều cùng ngày, ông Long vào TP.HCM gặp ông Quân nhận thêm 500 ngàn USD.

Sáng 5/7/2021, ông Long mang 1 triệu USD ra Hà Nội giao cho bà Giang để đưa cho ông An. Do cựu cán bộ Phòng 5, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) Lê Thanh An có việc bận đột xuất nên đã bảo ông Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) đến nhận số tiền trên.

Bà Giang đã giao tiền cho ông Tuấn trên chiếc Mercedes E 300 tại cổng sau trụ sở Bộ Công An (47 Phạm Văn Đồng).

Trước khi giao tiền cho ông Tuấn, bà luật sư chụp ảnh lại toàn bộ số tiền và gửi cho ông An. Khi giao tiền trong chiếc Mercedes, bà Giang còn gọi điện để ông An nói chuyện với ông Tuấn xác nhận việc đã nhận đủ 1 triệu USD. Các cuộc gọi đều được bà Giang ghi âm lại.

Về phía bị can Tuấn, sau khi nhận 1 triệu USD đã đến gặp và nhờ ông Nguyễn Ngọc Triệu (nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Nôm ở Hưng Yên) tác động đến những người có thẩm quyền có thể giúp ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Triệu nói sẽ nhờ người giúp và sau đó liên hệ với ông Vũ Văn Đắc (Chủ tịch HĐQT Công ty môi trường Thuận Thành), vì biết ông Đắc có quen biết lãnh đạo trong ngành công an.

Ông Triệu đến nhà ông Đắc, mang theo quà kèm 100 ngàn USD để nhờ tìm hiểu thông tin ở Cục Cảnh sát kinh tế.

Sau khi ông Triệu về, ông Đắc kiểm tra thấy bên trong túi quà có 1 gói giấy dán kín, nghi là tiền nên đã mang đến tận chùa Nôm trả lại. Ông Đắc cũng không liên lạc với ai để nhờ “chạy án” cho ông Quân.

Theo lời khai của ông Tuấn, bị can đã nhiều lần đến chùa Nôm đưa tiền cho ông Triệu với tổng số tiền là 970.000 USD để nhờ “chạy án” cho ông Quân. Nhưng ông Triệu chỉ thừa nhận đã cầm 400.000 USD. CQĐT cho rằng, chỉ đủ cơ sở xác định số tiền ông Triệu đã cầm là 400.000 USD.

Đến ngày 14/10/2021, CQĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Thấy ông Quân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên bà Giang nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho ông An đòi lại tiền.

Lúc này, ông An đã liên hệ với ông Tuấn yêu cầu ông Triệu trả tiền. Cáo trạng xác định ông Triệu đã trả lại cho ông Tuấn hơn 4,6 tỷ đồng. Ông Tuấn trả cho ông An 3,9 tỷ đồng; ông An trả cho bà Giang 8 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Quân không bị xem xét tội Đưa hối lộ, nhưng bị tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước.