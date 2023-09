'Biến mất' vì sức khoẻ, tinh thần suy sụp

- Vì sao anh "biến mất" nhiều tháng qua?

Khoảng tháng 4, tôi nhận ra sức khỏe, tinh thần suy sụp. Tôi từng rất tự hào về sức khỏe nhờ lối sống lành mạnh, khoa học nhưng mọi thứ thay đổi từ khi nhiễm Covid-19.

Tháng nào trong năm 2022 tôi cũng ho khoảng 10 ngày, mất ngủ triền miên, ít ngày thấy khỏe khoắn, minh mẫn.

Cuối năm 2022, tôi cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè, giam mình trong 4 bức tường. Tôi không đi khám tâm lý nhưng người xung quanh đều nói đó là triệu chứng trầm cảm. Tôi không dùng mạng xã hội vì quen thể hiện bên ngoài vui vẻ, tích cực.

Một buổi sáng đầu năm nay, tôi thức dậy nhưng không thể rời giường vì đầu xây xẩm, tim đập nhanh và bụng đau thắt - kết quả của tình trạng sức khỏe suy giảm kéo dài.

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình.

Vào bệnh viện, tôi được chẩn đoán huyết áp thấp (120/80mmHg xuống 90/60mmHg), cảnh báo đột quỵ nên rất sợ hãi. Tôi châm cứu, uống thuốc Bắc, gác lại công việc, đi du lịch châu Âu, Nhật Bản và sang New Zeland thăm gia đình.

Tôi cũng tập gym 3 buổi/tuần với một huấn luyện viên chuyên căng, giãn cơ. Tôi đánh mất 6 múi sau mùa dịch Covid-19, hiện mới lấy lại cơ thể săn chắc.

Tháng 6, tôi trở lại phòng thu nghiên cứu về âm thanh, thỉnh thoảng xuất hiện tại vài chương trình. Tổng cộng, tôi nghỉ ngơi gần 5 tháng.

Rút kinh nghiệm vụ Hiền Hồ, không truyền thông bẩn với Liz Kim Cương

- Những ồn ào về khả năng hát live của anh liên quan thế nào đến vấn đề sức khỏe?

Hầu hết phần trình diễn live vào giai đoạn tháng 2, 3 không tốt. Tôi nhận những bình luận như: "Anh bị thụt lưỡi à?", "Ca sĩ ngày nay hát kiểu gì vậy?", "Anh cố tình phát âm lơ lớ cho giống Tây à?"...

Thú thật, tôi chưa từng hát tròn vành rõ chữ, cộng thêm việc bị liệt một bên mặt nên càng ảnh hưởng vấn đề phát âm. Khi phát hiện bệnh, tôi lập tức dừng nhận show.

- Anh chiêm nghiệm gì sau scandal với ca sĩ Hiền Hồ?

Tôi đau lòng, tự trách việc khiến người hâm mộ thất vọng, quay lưng. Người quen động viên scandal liên quan Hiền Hồ không do tôi gây ra nhưng dù muốn hay không, mình vẫn có lỗi, phải chịu trách nhiệm.

- Khi rời công ty, những thông tin từ phía Liz Kim Cương cho thấy đôi bên rất căng thẳng trong khi anh bặt tăm hơi, báo giới không liên lạc được. Một ngày sau khi phát hành MV, Liz đăng video nhảy nhót vui vẻ bên anh. Nếu không gọi đây là truyền thông bẩn, tôi nên gọi là gì, theo anh?

Tôi xin làm rõ 2 vấn đề. Thứ nhất, tôi không đóng vai trò nào trong hoạt động truyền thông của Liz Kim Cương sau khi rời công ty. Đến khi cô ấy phát hành bài hát mới trên mạng, tôi mới tìm nghe như bao người.

Thứ hai, việc Liz rời công ty là sự thật. Chúng tôi hiện chỉ cung cấp cho Liz dịch vụ sử dụng studio, phòng tập nhảy và nhân sự trong quá trình cô ấy tìm kiếm ê-kíp của riêng mình.

Sự việc xảy ra đúng lúc tôi gặp khó khăn. Tôi chưa kịp "tiêu hóa" scandal với Hiền Hồ tháng trước lại tiếp tục bị nhắc tên với Liz Kim Cương nên chọn im lặng, để phía cô ấy chủ động thông báo.

Tôi và Liz đủ chuyên nghiệp để không quá căng thẳng khi cô ấy rời công ty. Thời gian đầu gia nhập công ty, Liz phát triển tốt, vì dịch bệnh Covid-19 mà sự nghiệp bị gián đoạn.

Liz mất quá nhiều thời gian ở công ty trước, sau đó phí hoài hơn 2 năm vì dịch bệnh nên cảm thấy tuổi xuân không còn nhiều trong khi chưa từng được tự quyết định con đường sự nghiệp.

Vì thế, cô ấy chọn rời công ty. Ngày xưa, tôi từng hứa với Liz "sẽ khiến em thật thành công" nên luôn tiếc nuối việc không thể giữ lời. Tôi gác lại dự án cuối cùng vì Liz nhưng vẫn để đó, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể tái khởi động nếu muốn.

Nhiều năm làm việc cùng Liz, tôi thấy cô ấy cũng vô tư, hồn nhiên, đôi lúc lơ ngơ, không phải kiểu người tâm cơ. Mấy tháng nay, chúng tôi chưa gặp nhau vì không còn liên quan nhiều nên chia sẻ này hoàn toàn khách quan.

Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương.

- Anh rút kinh nghiệm gì sau loạt ồn ào từ hát live, Hiền Hồ đến Liz Kim Cương?

Mười mấy năm qua, tôi chỉ biết hát, sống kín đáo. Lòng tự tôn của tôi rất lớn, không cho phép mình rơi vào hoàn cảnh để người khác chỉ trích. Vì vậy, việc đối diện những ồn ào thật không dễ dàng, nhất là với tình trạng sức khỏe tồi tệ.

Tôi đã sống không thù ghét ai nên mong không bị người khác ghét. Tôi không phải thánh nhân nên chắc chắn có lúc không tốt, mắc sai lầm. Vì vậy, bản thân chọn cách đối diện một cách tích cực, tiếp thu và sửa sai bằng hành động.

Bán nhà làm phòng thu, tôn thờ âm nhạc

- Anh bán nhà xây phòng thu, phải chăng hơi dại dột?

Tôi độc thân nên không cần quá nhiều nhà, bán căn để đầu tư cho đam mê, mang lại giá trị cho nghề nghiệp cũng xứng đáng.

Tôi từng đầu tư nhiều lĩnh vực như thời trang, phụ kiện, bar, bất động sản và chứng khoán đều thất bại. Chỉ khi đầu tư vào âm nhạc, tôi mới thăng tiến và thu "lời" nên có niềm tin kiên định sẽ sống bằng nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng.

Vì vậy, tôi dồn hết thời gian, công sức và tiền bạc để có một phòng thu đạt chuẩn quốc tế như mơ ước. Tôi tôn thờ âm nhạc, có thể nghiên cứu từ sáng đến tối mỗi ngày không chán.

Người khác thấy hạnh phúc khi đi du lịch, ở nhà cao cửa rộng, mua xe, làm từ thiện... riêng tôi hạnh phúc, thỏa mãn khi tìm tòi và tạo ra những âm thanh đạt chuẩn từng nghe ở nước ngoài.

Phòng thu này được đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. Tôi không hề giàu như lời đồn, lần nào mua thiết bị điện tử đều thận trọng tính toán, siết chặt thu chi, rất đau đầu.

May mắn, tôi luôn hài lòng với những gì đang có, không bất chấp kiếm tiền cũng không có sở thích nào xa xỉ, hoang phí.

- 17 năm trong nghề, anh rút ra điều gì?

Tôi có tất cả nhờ âm nhạc và khán giả. Tôi yêu và sợ khán giả đến mức đôi lúc hơi... hèn.

Hồi bị loại sớm ở Sing my song 2016, tôi hoang mang, hoài nghi chính mình, trong đầu quanh quẩn mấy suy nghĩ: "Mình kém cỏi vậy sao", "Mình hết thời rồi", "Không ai muốn nghe nhạc của mình nữa"...

Vỡ tan - từ một bài khiến tôi bị loại sớm ở cuộc thi, không được truyền thông bài bản được khán giả yêu thích, chia sẻ và trở thành hit. Chính họ đã cứu rỗi tôi.

Từ tay ngang vào nghề, tôi thành công nhờ sự ủng hộ của khán giả chứ chưa từng được người trong nghề giúp đỡ. Nếu không là họ, tôi nên biết ơn ai đây? Vì vậy, tôi chấp nhận bị chê "hèn" trước những người tạo nên Trịnh Thăng Bình hôm nay.

- Mỗi người đều chuẩn bị một đường lui cho sự nghiệp, anh không ngoại lệ?

Năm 25 tuổi gặt hái thành công đầu tiên với ca khúc Người ấy, tôi đã nghĩ đến ngày không còn giọng hát, ngoại hình và khán giả.

Xác định sống bằng nghệ thuật đến hết đời, tôi bắt đầu học cách tự sản xuất âm nhạc, thu âm, tổ chức show... và luyện tập nhiều kỹ năng mềm.

Nếu không thể tiếp tục hát, tôi vẫn có thể làm rất nhiều việc trong nghệ thuật. Biết đâu tôi mở lớp dạy tư duy, kỹ năng nghề hoặc công nhân hậu đài.

Bạn đừng nghĩ dễ làm công nhân hậu đài, mỗi chương trình họ phải cắm trung bình 40 - 60 dây in, out (hai cổng kết nối cơ bản truyền dẫn tín hiệu ra - vào của thiết bị âm thanh - PV). Tôi phải học nhiều để tự mình cắm chuẩn hơn 200 dây in, out trong studio này.