iPhone SE 3 là iPhone rẻ nhất của Apple. Ảnh: The Verge

iPhone 16 vừa được giới thiệu trong sự kiện It’s Glowtime của Apple rạng sáng ngày 10/9. Cùng với sự xuất hiện của mẫu máy mới, Apple thông báo ngừng sản xuất iPhone 13. Như vậy, iPhone SE 3 trở thành dòng máy thấp cấp nhất trong “gia đình” iPhone.

Đồng thời, Apple cũng giảm giá các iPhone đời cũ để chuẩn bị mở bán iPhone 16. Tại Việt Nam, bốn mẫu iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus và 16 Pro Max sẽ cho đặt trước từ ngày 20/9 và bán ra từ ngày 27/9.

Giá bán khởi điểm các mẫu iPhone chính hãng hiện tại như sau: iPhone SE 3 429 USD, iPhone 14 599 USD, iPhone 14 Plus 699 USD, iPhone 15 699 USD, iPhone 15 Plus 799 USD, iPhone 16 799 USD, iPhone 16 Plus 899 USD, iPhone 16 Pro 999 USD, iPhone 16 Pro Max 1.199 USD.

Như vậy, phần lớn dòng iPhone sẽ trang bị cổng sạc USB-C. Apple bắt đầu chuyển đổi từ cổng Lightning sang USB-C từ năm 2023, theo sau các quy định của EU về việc yêu cầu tất cả thiết bị điện tử dùng chung cổng sạc.

Không nên mua iPhone SE 3 lúc này vì nhiều khả năng Apple sẽ làm mới mẫu iPhone bình dân trong vòng 6 tháng tới.

(Theo 9to5mac)