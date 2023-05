Nông thôn mới đã đem đến luồng gió mới, thay đổi toàn diện bộ mặt xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, đảng viên; sự đồng lòng, nhất trí, ủng hộ tích cực của nhân dân, xã xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, Trực Chính đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí với mục tiêu là năm 2023 sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Chính quyền địa phương luôn đặt trọng tâm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, người dân làm chủ thể, Nhà nước định hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện, lấy thôn, xóm làm địa bàn chỉ đạo, thực hiện”. Qua đó, giúp người dân thấy được ý nghĩa của chương trình, vai trò trách nhiệm của mình, từ đó nhận thức đúng đắn hơn, tích cực chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Mai Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Trực Chính trao đổi công việc với các cán bộ công chức Bộ phận Một cửa.

Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông là điểm nhấn quan trọng được địa phương dành nguồn lực cho việc mở rộng, nâng cấp. Xã đã thi công cứng hóa mặt đường liên xóm Bình - Thành - Thịnh - Định và đường Ninh - Vinh - Trạch.

Đến nay, toàn bộ các tuyến đường TL487, đường Trực Chính - Phương Định; các tuyến đường xóm, liên xóm được mở rộng và cứng hóa đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp; có hệ thống đèn đường chiếu sáng về ban đêm, với sự đóng góp của nhân dân và đầu tư kinh phí của UBND xã.

Các tuyến đường khi hoàn thành sẽ thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, giao thương phát triển kinh tế, liên kết giữa các vùng, miền. Các tuyến đường trục chính nội đồng được mở rộng, bê tông hóa đáp ứng phương tiện cơ giới vận chuyển hàng hóa mỗi vụ thu hoạch đến tận cánh đồng.

Để có nông thôn mới "sáng, xanh, sạch, đẹp", những năm qua, xã Trực Chính đã phát động phong trào cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường, làm bồn hoa, chậu hoa và trồng cây xanh lề đường. Đến nay phong trào này vẫn được duy trì thường xuyên.

Định kỳ 2 lần/tháng, xã tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn, kết hợp trồng và chăm sóc cây xanh, hoa ở lề đường. Hàng tuần, các thôn, xóm huy động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình.

Trên địa bàn xã có 2 tuyến đường có dải cây xanh đồng chủng loại, 60 tuyến đường có điện chiếu sáng, 3 tuyến đường được trồng hoa ở lề đường.

Xã đã xây dựng 1 khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung sử dụng công nghệ lò đốt rác sinh học LOSHIHO đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trực Chính thành lập 1 tổ dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn 3 ngày/lần, vận chuyển và xử lý đúng quy cách theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian qua, xã đã đầu tư trên 200 triệu đồng để triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở 750 hộ dân thuộc các thôn xóm Dịch Diệp, An Thịnh và An Định; từ đó nhân rộng mô hình ra toàn xã. Đến nay cả 9/9 thôn, xóm đều có thùng chứa rác thải hữu cơ tập trung tại các điểm tập kết để xử lý bằng chế phẩm sinh học làm phân bón tái sử dụng, đảm bảo tiêu chí môi trường.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành được thực hiện trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử. Đến nay, UBND xã đã thực hiện ký số và phát hành văn bản điện tử trên trục liên thông; vận hành tốt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và triển khai dịch vụ công trực tuyến.

UBND xã Trực Chính phủ sóng wifi, phục vụ nhân dân đến làm việc.

Đài phát thanh xã từng bước được đầu tư áp dụng công nghệ phát thanh thông minh kỹ thuật số, sử dụng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói, dần thay thế công nghệ phát thanh cũ.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 99%. Số hóa thủ tục hành chính và trả kết quả đạt trên 80%. Đã thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết công việc. Người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp mã định danh và xác thực điện tử đảm bảo thông tin.

Từ đầu năm 2023, Chỉ số cải cách thủ tục hành chính đứng tốp đầu của huyện. Đặc biệt, đến nay đã lắp đặt hệ thống camera an ninh với 24 điểm trên địa bàn xã kết nối máy chủ tại Công an xã, thuận lợi cho việc kiểm soát, khai thác an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh thông tin theo quy định hiện hành.

Lắp đặt các điểm phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, xây dựng mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy từng bước đi vào hoạt động. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được giữ vững, hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao quân.

Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nội đồng, đưa các giống lúa có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất. Hình thành chuỗi liên kết sản xuất, triển khai các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn hữu cơ.

Hiện nay, xã có 2 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh của Công ty Nông sản sạch Viagri, đó là: trà củ sen và tinh bột nghệ củ sen. Các sản phẩm đều có truy xuất nguồn gốc và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, được giới thiệu quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử, livestream…

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên của xã đạt trên 95%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Trực Chính đạt trên 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm xuống còn 0,05%.

Các trường học trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị khang trang, hiện đại hàng chục tỷ đồng, đáp ứng việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi đạt giải trong các kỳ thi, tỷ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 của Trực Chính luôn nằm tốp đầu của huyện.

Lĩnh vực y tế được đầu tư đồng bộ thiết bị đáp ứng khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã. Trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% người dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và nguồn điện lưới an toàn, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2022 là 0,98%, đều là đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Ông Mai Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Trực Chính thông tin: “Năm 2023, Trực Chính quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay đã có 17 tiêu chí đạt, còn 2 tiêu chí là giao thông và môi trường đang cố gắng hoàn thiện. Đây là 2 tiêu chí khó khăn nhất trong quá trình thực hiện, nhất là tiêu chí môi trường vì liên quan đến kinh phí đầu tư cao, lối sống, thói quen của người dân...

Chúng tôi phải khuyến khích, tuyên truyền để người dân duy trì được bền vững thói quen phân loại rác thải từ đầu nguồn. Sau thời gian thúc đẩy, 2 tiêu chí này đến nay cũng cơ bản hoàn thiện, còn một số vấn đề nhỏ, từ giờ đến cuối năm sẽ hoàn thiện nốt”.

Quỳnh Nga