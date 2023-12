Sau đêm bán kết với các phần thi áo tắm và dạ hội và trình diễn trang phục dân tộc..., Top 38 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Miss Cosmo Vietnam 2023, bước vào đêm chung kết diễn ra tối nay (31/12) tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Suốt từng vòng thi, 38 cô gái luôn tỏ ra tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng và kỹ năng trình diễn thu hút. Tuy nhiên, họ phải thể hiện sự vững vàng, bản lĩnh, tự tin để mang lại những màn trình diễn xuất sắc và thăng hoa nhất trong đêm chung kết để cạnh tranh vương miện.

Đêm chung kết sẽ được dẫn dắt bởi cặp đôi MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền. Đặc biệt với màn dẫn dắt song ngữ, hứa hẹn tạo nên những tương tác độc đáo và hấp dẫn giữa các MC, thí sinh và giám khảo.

Ngoài các phần thi của thí sinh, đêm chung kết còn có các màn trình diễn từ các nghệ sĩ như; Thu Phương, Anh Tú, Hương Giang, Vũ Thảo My...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 năm nay lấy chủ đề "Made, not born - Tôi luyện nên tôi". Vương miện của hoa hậu và á hậu lần lượt có tên "Tre'15 The Crown" và "Tre15 the tiara".

Đêm chung kết sẽ kết thúc với màn bắn pháo hoa dự kiến kéo dài 15 phút với 150 dàn bắn.

Thí sinh Cao Thiên Trang trình diễn trang phục dạ hội:

Ban Giải trí