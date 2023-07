Mới đây, Công ty TNHH Đại Thanh Quang (trụ sở tại TP.HCM) lại có đơn kêu cứu gửi đến Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận vì xuất hiện nhóm người lạ tiếp tục có hoạt động gây rối tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp King Sea tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

Được biết, tại dự án nói trên, trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo “lụi”, 58 tuổi) cùng đồng bọn từng xâm chiếm, xây dựng công trình kiên cố trên đất trong thời gian dài. Ngoài ra, Thảo “lụi” cùng đàn em đã xâm chiếm nhà, đất và đập phá 1 số nhà dân khác tại Bình Thuận.

Nhóm người lạ có dấu hiệu gây rối, tháo dỡ hàng rào tại dự án ở xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết. Ảnh: Linh An

Mới đây, vào đầu tháng 6, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ Thảo “lụi” cùng đàn em, khởi tố về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Tưởng chừng tình hình yên bình sau khi băng nhóm Thảo “lụi” sa lưới nhưng tại 1 số nơi, trong đó có dự án King Sea của Công ty Đại Thanh Quang, lại xuất hiện những người hoạt động theo nhóm, có tính chất như Thảo “lụi”.

Theo tìm hiểu, Công ty Đại Thanh Quang được UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định giao đất sạch từ năm 2005 để triển khai dự án. Giữa năm 2022, UBND tỉnh có quyết định chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án.

Tuy nhiên trong 1 thời gian dài, Thảo “lụi” đã xâm chiếm hàng chục nghìn m2 đất, xây các công trình kiên cố trên dự án với mục đích...đòi bồi thường; mới đây ông trùm này đã bị bắt, khởi tố.

Nhóm người cản trở hoạt động thi công rào chắn đất dự án mà chính quyền Bình Thuận bàn giao cho doanh nghiệp. Ảnh: Linh An

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, cuối tháng 6, Sở Tài nguyên Môi trường và Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bình Thuận đã mời đại diện Công ty Đại Thanh Quang làm việc để xác định ranh giới tại thực địa, bàn giao đất nhằm tạo điều kiện cho công ty này thực hiện dự án đúng tiến độ.

Ngày 28/6, đoàn công tác đã có mặt tại thực địa để bàn giao ranh mốc dự án và giao đất cho Công ty Đại Thanh Quang. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện nhóm 7 – 8 người, có hành vi cản trở việc lắp dựng hàng rào theo ranh mốc đã được bàn giao. Nhóm người trên ngang nhiên nhổ bỏ cọc thép và dây giăng, thậm chí còn thách thức, đe dọa lực lượng đang thi công.

Trong buổi chiều, nhóm người trên dùng xe cẩu, xe bán tải đến hiện trường, sử dụng roi điện uy hiếp tinh thần những người đang thi công cắm mốc, dựng hàng rào. Công an xã Tiến Thành đã có mặt, giữ nhóm người lại và thu 1 số hung khí.

Chưa dừng lại, tại hiện trường còn xuất hiện 1 phụ nữ tên L. đi cùng 2 người khác la lối, gây náo loạn, ngăn cản không cho công ty lắp dựng hàng rào theo ranh mốc được cơ quan Nhà nước bàn giao.

Lực lượng công an địa phương có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình. Ảnh: Linh An

Theo đơn trình báo của Công ty Đại Thanh Quang, nhóm người lạ ngoài hành vi cản trở, gây rối như trên còn ngang nhiên xây dựng lán trại ngay trong đất dự án làm nơi tụ tập của các thành phần bất hảo…

Băng nhóm thách thức pháp luật, chính quyền xử lý thiếu quyết liệt

Trong chiều 28/6, xuất hiện nhóm 5 người, dưới sự chỉ đạo của 1 người tên X. đã cầm rựa xông vào hăm họa các công nhân và phá hết trụ thép, dây giăng, nhổ cọc mốc. Trước khi rút đi, nhóm đối tượng còn dùng gậy đánh vào đầu công nhân đang thi công.

Hiện tại vẫn có 1 số đối tượng “ở lỳ” trên đất của dự án như thách thức pháp luật.

Công ty Đại Thanh Quang trong đơn kêu cứu, đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý dứt điểm tình trạng các nhóm người hoạt động theo kiểu giang hồ, xã hội đen, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất bất hợp pháp.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vụ việc xảy ra tại dự án của Công ty Đại Thanh Quang đóng ở xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết có sự bất ổn lâu nay. Hiện tại Công an tỉnh đã giao Công an TP Phan Thiết và công an cấp xã nắm tình hình, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm.

Được biết, tình trạng lấn chiếm nhà, đất của dân và dự án của doanh nghiệp là vấn nạn nhức nhối tại Bình Thuận trong nhiều năm trở lại đây. Những đối tượng hoạt động có tính chất băng nhóm giang hồ đã dùng vũ lực để cưỡng chiếm… khiến người dân phẫn nộ, gây bất ổn tính hình địa phương, đặc biệt ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Thuận liên tục có chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhưng đáng nói, vấn nạn này vẫn đang tiếp diễn. Các băng nhóm hoạt động xâm chiếm nhà, đất của dân, dự án của doanh nghiệp vẫn hoạt động thách thức pháp luật, chính quyền địa phương.

Cần nhắc lại, vụ Thảo 'lụi' hoạt động có tính giang hồ nhiều năm ở Bình Thuận, nhưng chính quyền địa phương không giải quyết dứt điểm; chỉ khi người dân, doanh nghiệp kêu cứu khắp nơi, buộc Bộ Công an phải cử Tổ công tác vào Bình Thuận để điều tra, xử lý...vẫn còn là bài học 'rất nóng' tại địa phương này.