Trưng bày tranh Đào Hải Phong minh hoạ cho hai tác phẩm của nhà văn Thạch Lam

Từ nay tới hết ngày 31/2022, tại Đông A Gallery diễn ra trưng bày bộ tranh gốc do họa sĩ Đào Hải Phong vẽ minh họa cho ấn phẩm Gió đầu mùa và Hà Nội băm sáu phố phường. Đây là ấn phẩm mới ra mắt, thuộc tủ sách Văn chương và Mỹ thuật của Đông A Books. Kết thúc thời gian trưng bày, vào ngày 31/7, bộ minh họa sẽ được đấu giá online tại fanpage Đông A Gallery.

Nằm trong tủ sách Văn chương và Mỹ thuật của Đông A, Gió đầu mùa và Hà Nội băm sáu phố phường với bản in lần này có một số điểm đáng chú ý.

Trong ấn phẩm này, phần văn bản của tập truyện ngắn Gió đầu mùa được thực hiện theo bản in lần đầu năm 1937 của nhà xuất bản Đời Nay, với lời tựa do nhà văn Khái Hưng viết. Còn phần văn bản của tùy bút Hà Nội băm sáu phố phường được thực hiện theo bản in đầu tiên năm 1943 của nhà xuất bản Đời Nay, cũng do Khái Hưng viết lời tựa.

Hoạ sĩ Đào Hải Phong.

Minh họa Gió đầu mùa và Hà Nội băm sáu phố phường là một thử thách với bất kỳ họa sĩ nào muốn thử sức, bởi văn chương Thạch Lam đã sẵn giàu hình ảnh và mang nét duyên dáng rất riêng, vừa thâm trầm sâu lắng, vừa ý nhị, nhẹ nhàng. Hơn thế, đã có rất nhiều họa sĩ vẽ về Hà Nội và để lại dấu ấn sâu đậm trong người xem.

Họa sĩ Đào Hải Phong, trong hội họa Việt Nam đương đại, đã xây dựng một phong cách riêng khó lẫn với cách sử dụng màu sắc đầy ấn tượng. Bộ minh họa cho ấn phẩm Gió đầu mùa và Hà Nội băm sáu phố phường là bộ tranh hoàn toàn mới, được họa sĩ vẽ riêng cho tác phẩm này. Các bức vẽ trong bộ minh họa đem đến cho người xem điểm nhìn mới về những vết dấu cũ xưa nơi văn chương Thạch Lam. Hà Nội hiện ra trong tranh Đào Hải Phong vừa quen thuộc vừa mới lạ, kiêu hãnh thâm trầm nhưng cũng đầy sinh khí. Minh họa của họa sĩ đồng điệu với văn chương Thạch Lam ở nét thanh lịch dịu dàng và tình yêu chân thành, tha thiết dành cho cảnh vật, con người, những giá trị đẹp đẽ và cao quý.