Tăng cường yêu cầu đánh giá an ninh

Tháng 5 năm ngoái, Bắc Kinh thông báo sẽ chặn các hợp đồng mua sắm công đối với Micron sau khi nhà sản xuất chip nhớ trụ sở Mỹ không vượt qua được quá trình đánh giá an ninh - quyết định được coi là hành động trả đũa đầu tiên của Trung Quốc trong cuộc chiến bán dẫn với nền kinh tế số một thế giới.

Ngày càng nhiều lo ngại rằng "gã khổng lồ" Intel sẽ là mục tiêu trong tương lai, sau khi Hiệp hội An ninh mạng Trung Quốc (CSAC) cáo buộc công ty đã "liên tục gây tổn hại" đến an ninh và lợi ích quốc gia của đất nước, đồng thời yêu cầu đánh giá an ninh đối với các sản phẩm của Intel đang lưu hành tại đây.

Intel là một trong những nhà cung cấp chip lớn nhất, có mặt rộng rãi trong các thiết bị điện tử bao gồm máy tính cá nhân và máy chủ truyền thống tại các trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Năm ngoái, một phần tư tổng doanh thu của Intel đến từ đại lục.

Cuộc chiến bán dẫn Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Ảnh: FT

Hành động trả đũa cũng có thể xảy ra thông qua các kênh khác, chẳng hạn như thủ tục thông quan chậm hơn, cùng với nhiều cuộc thanh tra của chính phủ.

Danh sách “thực thể không đáng tin cậy”

Vào tháng 9, Trung Quốc tuyên bố sẽ điều tra công ty Mỹ PVH Corp đang sở hữu các thương hiệu thời trang Tommy Hilfiger và Calvin Klein, với cáo buộc "tẩy chay bất công" bông sợi nguồn gốc Tân Cương và đưa công ty này vào danh sách thực thể không đáng tin cậy (UEL).

Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh có hành động chống lại một công ty tẩy chay Tân Cương khỏi chuỗi cung ứng.

Danh sách UEL được lập ra trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump và đe dọa sẽ cấm các công ty Mỹ nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư vào Trung Quốc. Cho đến nay, danh sách này đang bao gồm các công ty Mỹ như Lockheed Martin và Raytheon Missiles & Defense của RTX.

Kiểm soát xuất khẩu khoáng sản quan trọng

Trung Quốc thống trị ngành khai thác và chế biến đất hiếm toàn cầu. Kể từ năm ngoái, nước này đã áp dụng các quy tắc để quản lý hoạt động xuất khẩu khoáng sản này.

Vào tháng 8, Trung Quốc áp đặt giới hạn xuất khẩu đối với antimon, một kim loại chiến lược được sử dụng trong các ứng dụng quân sự như đạn dược và tên lửa hồng ngoại cũng như trong pin và thiết bị quang điện.

Tháng 10/2023, Trung Quốc đã ban hành các hạn chế mới đối với một số sản phẩm than chì được sử dụng trong pin xe điện, vài ngày sau khi Washington cấm các công ty con ở nước ngoài của các công ty Trung Quốc mua chất bán dẫn bị hạn chế.

Vào tháng 7/2023, Trung Quốc đã công bố các hạn chế đối với việc xuất khẩu tám sản phẩm gali và sáu sản phẩm germani, những kim loại được sử dụng rộng rãi trong sản xuất chip, với lý do lợi ích an ninh quốc gia.

Sản phẩm lưỡng dụng

Trung Quốc đã mở rộng phạm vi giám sát mặt hàng lưỡng dụng - các sản phẩm có cả ứng dụng dân sự và quân sự - với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới có hiệu lực vào ngày 1/12.

Các quy định mới, được công bố lần đầu tiên vào tháng 9, tạo ra một danh sách kiểm soát xuất khẩu thống nhất và đơn giản hóa, đồng thời yêu cầu các nhà xuất khẩu Trung Quốc phải cung cấp thông tin chi tiết về người dùng cuối nếu hàng hóa bị coi là “lưỡng dụng”.

Danh sách này dự kiến ​​sẽ bao gồm nhiều công nghệ tiên tiến mà Trung Quốc đang dẫn đầu hoặc đang tìm cách trở thành cường quốc hàng đầu, bao gồm công nghệ chip, trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử và máy bay không người lái.

Theo Financial Times, Bắc Kinh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất máy bay không người lái Skydio của Mỹ bằng cách cắt giảm nguồn cung cấp pin cho hãng này.

"Khi Trung Quốc tăng cường trả đũa, nhiều ngành công nghiệp, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế của Mỹ có thể phải trả giá cao", tờ Global Times thuộc truyền thông nhà nước viết trong một bài bình luận vào đầu tháng này.

(Tổng hợp)