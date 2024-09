Thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm 2024, xuất khẩu sầu riêng của nước ta đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ 2023. Thị trường Trung Quốc dẫn đầu với kim ngạch 1,47 tỷ USD, tăng gần 53%. Thái Lan đứng thứ hai, chi 65 triệu USD mua sầu riêng Việt, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc, Papua New Guinea, Nhật Bản và Campuchia cũng tăng mạnh từ 50% đến hàng chục nghìn phần trăm.