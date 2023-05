Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Danh Dương (37 tuổi, ngụ thị trấn Thứ 3, huyện An Biên) về hành vi “Giết người”.

Bị can Danh Dương. Ảnh: Anh Vũ

Theo điều tra ban đầu, sáng 27/5, tổ công tác Công an thị trấn Thứ 3 thực hiện việc giải tỏa hành lang lộ giới, xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Khi tổ công tác đến khu vực chợ ở khu phố 2, phát hiện Danh Dương đang dùng xe 3 bánh để bán trái khóm, dừng đỗ vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ cân, loa cầm tay của Danh Dương.

Bị can Danh Dương không chấp hành ký biên bản và chạy về nhà lấy hai dao, sau đó quay lại chợ dùng lời lẽ thô tục xúc phạm những người thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp đó Dương cầm hai dao chém vào đầu Trung tá Nguyễn Văn Phòng, Phó trưởng Công an thị trấn Thứ 3. Lúc này, Trung tá Phòng đội mũ bảo hiểm nên không bị thương.

Ông Cao Thế Nhiên (bảo vệ dân phố, thành viên tổ công tác) đến can ngăn thì bị Dương cầm dao đuổi chém. Trong lúc bỏ chạy, ông Nhiên té ngã, bị Dương chém nhiều nhát vào người.

Trung tá Phòng rút súng định khống chế đối tượng, nhưng súng bị kẹt đạn nên không nổ. Bị can Dương cầm dao chém Trung tá Phòng. Trung tá Phòng dùng tay đỡ làm rớt con dao.

Sau đó, Dương chạy vào nhà dân lấy 2 dao quay sang tấn công ông Phạm Hoài Ân (bảo vệ dân phố, thành viên tổ công tác). Sau một hồi giằng co, ông Ân khống chế được Dương.

Do vết thương nặng nên Trung tá Phòng và ông Nhiên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Ông Ân bị thương nhẹ nên được nằm điều trị ở Trung tâm y tế huyện An Biên.

Bị can Dương cũng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để điều trị vết thương.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam bị can Dương. Ảnh: Anh Vũ

Hiện bị can Dương đang nằm điều trị tại bệnh viện với sự canh giữ của công an. Theo cơ quan công an, Dương có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích chưa được xóa án tích.

Chiều 28/5, Đoàn công tác của Công an tỉnh Kiên Giang do Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến bệnh viện thăm, tặng 5 triệu đồng cho Trung tá Nguyễn Văn Phòng; tặng mỗi người 2 triệu đồng cho ông Cao Thế Nhiên và Phạm Hoài Ân.