Ngày 30/7, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 7, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm an ninh, trật tự tháng 8/2024. Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, tháng 7/2024, trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Công an nhân dân đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đạt được mục tiêu cao nhất là “giữ vững an ninh quốc gia, tiếp tục tạo chuyển biến về trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước".

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Lễ bàn giao, phân công công tác giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng. Ảnh: Bộ Công an

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng.

Trước đó, sáng 17/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.