Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê Nghệ An. Ông tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành cảnh sát kinh tế tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Quá trình công tác, ông đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Công an.

Tháng 2/2022, ông được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Trước đó, vào tháng 6/2020, ông Nguyễn Ngọc Lâm được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, sau thời gian giữ chức Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Ngọc Lâm đã lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phá nhiều chuyên án về kinh tế, điển hình như đường dây buôn lậu quặng hàng trăm tỷ đồng từ Bắc Ninh tới Quảng Ninh rồi xuất sang Trung Quốc vào tháng 9/2020.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, năm 2021, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Ngọc Lâm chỉ đạo đã triệt phá hàng loạt đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường bộ ở Quảng Ninh để sang nước ngoài.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, sinh năm 1972, quê Hưng Yên. Ông là Thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát. Năm 2012, ông làm Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 2014, ông Phạm Thế Tùng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 10/2019, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2021, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 12/2023, khi đang làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ông Phạm Thế Tùng đã được điều động làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.