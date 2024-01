Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đã có những chia sẻ, cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ đưa người xuất cảnh, vượt biên trái phép.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ việc. Ảnh: Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, lợi dụng nhu cầu ra nước ngoài tìm kiếm việc làm, lao động, đoàn tụ gia đình... của công dân Việt Nam tăng cao, đã khiến hoạt động xuất cảnh, di cư trái phép diễn ra phức tạp, tác động tiêu cực tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả đối với đời sống của người dân, hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

Bẫy "việc nhẹ lương cao"

Nói về tình trạng nêu trên, Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép đã hình thành với sự câu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước, cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Trong đó, địa bàn hoạt động của các đường dây này rất đa dạng, từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, một số nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar đến nhiều nước châu Âu, Mỹ, Canada... Hành trình xuất cảnh bằng cả đường bộ, đường biển và đường không.

Người phát ngôn Bộ Công an chỉ rõ, một trong những phương thức, thủ đoạn chủ yếu để đưa công dân Việt Nam di cư, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài là tìm kiếm, dụ dỗ nạn nhân sang các quốc gia gần biên giới với Việt Nam (ví dụ xuất cảnh sang Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar...) để làm việc nhẹ lương cao, tổ chức cho nạn nhân xuất cảnh mà không cần chứng minh tài chính, bằng cấp, thủ tục nhanh gọn.

"Sau khi được đưa ra nước ngoài, công dân Việt Nam sẽ được bố trí chỗ ăn, ở, sinh hoạt và làm việc tại các khu biệt lập, có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ, cắt liên lạc với gia đình, người thân, bị thu giữ hộ chiếu, ép buộc ký hợp đồng lao động và cưỡng bức làm việc, nếu muốn nghỉ việc sẽ phải đền bù một số tiền lớn.

Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng chính sách miễn thị thực ở một số nước, hoặc qua con đường du lịch, thương mại, học tập để "gom" người xuất cảnh hợp pháp, sau đó tổ chức cho trốn ở lại hoặc xuất cảnh bất hợp pháp đi nước thứ 3", Trung tướng Tô Ân Xô chia sẻ và cho hay, những người trong độ tuổi lao động, không có việc làm, có người nhà lao động ở nước ngoài, có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài... là đối tượng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình liên lạc, thỏa thuận, các đối tượng xấu thường sử dụng sim rác, qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, giao dịch chuyển, nhận tiền trực tiếp, không có biên nhận, biên bản hoặc qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác, qua các dịch vụ chuyển tiền trung gian...

Về phía người dân, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, bên cạnh nhiều trường hợp bị lừa đảo, lôi kéo trở thành nạn nhân, cũng có rất nhiều trường hợp chủ động kết nối với các đối tượng trong đường dây phạm tội để xuất cảnh trái phép, sau đó trở thành nạn nhân và chịu hậu quả nặng nề.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, năm 2023, công an các địa phương phía Nam đã tiếp nhận từ Campuchia hơn 600 người làm việc trong các sòng bạc được phía Campuchia giải cứu, trao trả về nước.

Tháng 5, Philippines đã giải cứu 437 người Việt Nam bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại nước này.

Tháng 12, hàng nghìn công dân mắc kẹt tại cuộc chiến sự Myanmar được Đảng và Nhà nước ta giải cứu bảo hộ về nước, trong đó có rất nhiều người thuộc diện xuất cảnh trái phép hoặc là nạn nhân của các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

Tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội

Về hậu quả, Trung tướng Tô Ân Xô đánh giá, việc hình thành các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép và công dân Việt Nam tìm cách nhập cảnh, cư trú trái phép tại các nước đã tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, gây ra nhiều hệ lụy.

Các lực lượng tham gia truy bắt đối tượng buôn bán người Hà Giang. Ảnh: CACC

Cụ thể, thương hiệu du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng xấu; công dân Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp thị thực (không chỉ diện du lịch), nhiều nước sẽ cân nhắc khi đưa Việt Nam vào danh sách được miễn thị thực.

Đồng thời, các doanh nghiệp lữ hành có hoạt động du lịch lành mạnh sẽ bị ảnh hưởng; đời sống, an toàn tính mạng của công dân (bị theo dõi giám sát, cưỡng chế, trở thành nạn nhân mua bán người...) bị ảnh hưởng trực tiếp.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người dân cần tìm hiểu kỹ, nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Đưa ra khuyến cáo, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục; không nghe và làm theo các đối tượng môi giới, tổ chức để được xuất cảnh hợp pháp.

Đối với những bị hại, cần xóa bỏ tâm lý mặc cảm, sợ bị trả thù, sợ ảnh hưởng đến danh dự nên không khai báo, khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác minh, giải quyết vụ việc liên quan.

Đặc biệt, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, người dân không tiếp tay, tham gia các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa dẫn, giúp sức, xúi giục người khác xuất nhập cảnh trái phép; kịp thời thông báo, tố giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra, xử lý.

Về phía cơ quan chức năng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi xuất cảnh, tổ chức xuất cảnh trái phép, nhằm giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp.