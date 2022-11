Trung tướng Tô Ân Xô: Trấn áp tội phạm đặt ra cao hơn các năm trước

Từ ngày 15/11, lực lượng công an nhân dân đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2022 theo Điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ nhiều nội dung về việc chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an ninh, trật tự.



Theo Trung tướng Tô Ân Xô, cứ đến gần dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm an ninh trật tự và hoạt động của các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp.

Năm nay, với việc trở lại điều kiện phát triển bình thường, cùng với những khó khăn về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân tích tụ từ khi có dịch Covid-19 sẽ làm cho tình hình dự báo phức tạp hơn, nhất là hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, cờ bạc, cá độ bóng đá, tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Bộ Công an

"Yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong dịp cuối năm đặt ra cao hơn so với các năm trước", Trung tướng Xô khẳng định.

Về những điểm chính trong cao điểm trấn áp tội phạm lần này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, lực lượng công an tăng cường nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất ANTT.

Bên cạnh đó, việc quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có nguy cơ phạm tội ở địa bàn cơ sở, tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm nổi lên trong dịp cuối năm (tín dụng đen, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm, Bộ Công an chỉ đạo phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong công tác.

Trung tướng Tô Ân Xô dẫn chứng: Đối với những vụ việc, vụ án có tính chất nghiêm trọng xảy ra, người đứng đầu, nhất là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất.

"Bộ cũng xác định rõ quan điểm, nơi nào để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự, không chủ động phát hiện, xử lý thì nơi đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Công an", Trung tướng Xô khẳng định.

Đề cập đến việc thời điểm cuối năm cũng là mùa World Cup 2022 sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến việc này.

Theo ông Tô Ân Xô, chủ công thực hiện công tác này là lực lượng Cảnh sát hình sự và lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lực lượng Công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng; phối hợp ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ.

Đặc biệt, các lực lượng thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá và phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật để răn đe tội phạm.