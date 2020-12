26/10/2019

- Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 2 vị phó hiệu trưởng trong vụ án “Giả mạo trong công tác” tại Trường ĐH Đông Đô.