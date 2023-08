180 chỉ tiêu của 3 chương trình Cử nhân do Trường đối tác của Trường Quốc tế - ĐHQGHN cấp bằng được xét tuyển theo các khối A00, A01, D01, D96 và có điểm trung bình môn Tiếng Anh từ 6,0/10 trở lên.

Đó là các chương trình: Cử nhân Khoa học quản lý do Trường ĐH Keuka (Hoa Kỳ), Kế toán và Tài chính do Trường ĐH East London (Vương quốc Anh), Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do Trường ĐH Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng được ĐHQGHN cấp phép, và được Cục Đảm bảo chất lượng - Bộ Giáo duc và Đào tạo công nhận văn bằng.

Chương trình cử nhân Khoa học quản lý do Trường Keuka, Top 120 trường Đại học tốt nhất miền Bắc nước Mỹ, theo xếp hạng của US News & World Report năm 2018. Nguồn: VNU-IS.

Phương thức tuyển sinh và tiêu chí trúng tuyển như sau:

Điều kiện 1: Đạt 20 điểm thi tốt nghiệp THPT trở lên của 1 trong 4 khối sau:

Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 Tổ hợp xét tuyển 4 A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Anh D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh



Điều kiện 2: Điểm thi THPT môn Tiếng Anh đạt 6.0/10 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt tối thiểu tương đương trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam (VSTEP): IELTS 5.5; TOEFL iBT 72 còn trong thời hạn 2 năm.

Điều kiện 3: (chỉ áp dụng với Chương trình do ĐH TROY cấp bằng) Điểm trung bình chung của mỗi năm học ở bậc THPT đạt tối thiểu 6,5 theo thang điểm 10 (hoặc 2,5 theo thang điểm 4,0); xếp loại hạnh kiểm “Khá” trở lên.

Đối với ngành do ĐH TROY cấp bằng, thí sinh cần có 3 bài thi gồm: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh đạt tối thiểu 17/30 điểm, bài thi còn lại (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) đạt tối thiểu 4,0/10 điểm. Đối với thí sinh chưa đạt trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu được xét vào học Chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị tại Trường Quốc tế để đủ trình độ học tập và thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh theo yêu cầu.

Sinh viên năm nhất chương trình của Trường Quốc tế liên kết với ĐH Troy đi thăm quan thực tế tại KS. Mường Thanh đợt tháng 7 vừa qua. Nguồn: VNU-IS

Thời gian và địa điểm xét tuyển thẳng: Từ nay đến hết 30/8/2023 tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN (thời hạn xét tuyển thẳng sẽ kết thúc ngay khi đủ chỉ tiêu).

Quy trình xét tuyển bao gồm: Phần 1 - Nhà trường tiếp nhận nguyện vọng, hướng dẫn thủ tục và thu hồ sơ xét tuyển trực tiếp theo quy định của từng chương trình. Phần 2 - Phỏng vấn, xét duyệt trực tiếp và thông báo kết quả trúng tuyển hoặc trúng tuyển có điều kiện cho từng thí sinh. Phần 3 - Thí sinh trúng tuyển tiến hành thủ tục xác nhận nhập học chính thức.

Thời gian đào tạo của các chương trình này là: 3,5 năm (10 học kỳ) đối với chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do Trường ĐH Troy cấp bằng; 4 năm (8 học kỳ) đối với chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý do ĐH Keuka và Cử nhân Kế toán và Tài chính do ĐH East London cấp bằng.

Sinh viên có nguyện vọng du học tích lũy đủ số lượng tín chỉ theo quy định của Trường Quốc tế - ĐHQGHN có thể chuyển tiếp thẳng sang Trường ĐH đối tác và hưởng mức học phí ưu đãi dành cho sinh viên nội bang.

Thông tin chi tiết về hồ sơ xét tuyển có tại: https://tuyensinh.vnuis.edu.vn/chuongtrinhlienket/

