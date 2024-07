ACS WASC là một Ủy ban kiểm định chất lượng trường học quốc tế uy tín tại Mỹ, tập trung ghi nhận những nỗ lực cải tiến giáo dục của các trường học trên toàn cầu. Thông qua quy trình đánh giá chuyên sâu, WASC chú trọng sự công bằng, tôn trọng đa dạng văn hóa và khả năng xây dựng môi trường học chất lượng cao cho tất cả học sinh.

Đại diện trường True North cho biết: “Nhiều trường đại học lớn trên thế giới ưu tiên trao học bổng cho ứng viên tốt nghiệp từ các trường phổ thông được WASC công nhận. Học sinh đã hoàn thành chương trình phổ thông tại trường True North có khả năng chuyển đổi tín chỉ. Các tín chỉ đã được cấp tại trường True North có khả năng cũng được chấp nhận tại các trường khác cùng trong hệ thống WASC, cũng như tại các trường đại học trong nước và quốc tế”.

Học sinh hưởng nhiều quyền lợi khi học tại trường True North đã được WASC chứng nhận

Bên cạnh chứng nhận của WASC, học sinh True North trong những năm qua cũng giành được nhiều giải thưởng và thành tích trên các lĩnh vực: Toán, Tiếng Anh, STEAM, Nghệ thuật, Thể dục Thể thao...

Theo đại diện trường True North, các thành tích ấy bám sát 4 trụ cột giáo dục mà nhà trường đã đề ra. Về mặt Học thuật, học sinh True North đã giành được nhiều thành tích thuộc tổ hợp môn STEAM, chính thức góp mặt tại giải VEX Robotics 2 năm liên tiếp, giành giải ba Chung kết Thế giới năm 2023, và Quán quân cấp quốc gia năm 2024 để góp mặt tại vòng Vô địch Thế giới tổ chức tại Texas (Mỹ) tháng 5 vừa rồi.

“Hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay trong lễ trao giải của VEX Robotics World Championship là niềm tự hào rất lớn của trường chúng tôi”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Học sinh True North tham gia cuộc thi VEX Robotics tại Mỹ

Về nghệ thuật, học sinh True North cũng đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế, như: World Grand Prix International Music Contest, Vivaldi International Music Competition, UK Elizabeth International Music Competition.

Ngoài ra, học sinh của trường cũng giành được các giải thưởng văn hóa quốc tế đáng chú ý, như: 19 học sinh của True North đã được tham dự Hội nghị WIMUN kéo dài 2 tuần tại New York (Mỹ). Các em được đến thăm các trường đại học top đầu trong thành phố và tham quan, trải nghiệm văn hóa New York. Đội tuyển tranh biện của trường cũng đã tham dự cuộc thi World Scholars' Cup - vòng Hanoi Skittles và giành được 4 huy chương bạc, 2 huy chương vàng.

Đặc biệt, trường True North luôn chú trọng bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ, như: sự kiện chạy bộ từ thiện “Aquastride và Walk for Water”, kêu gọi được hơn 20 triệu đồng để xây dựng hệ thống lọc nước cho trường Mầm non Y Tý; lớp 10A đã tổ chức thành công dự án “Mai tôi lớn” - dự án giáo dục giới tính kết hợp quyên góp 1 thư viện nhỏ cho trường THCS Vô Tranh. Những hoạt động trên đã giúp nhà trường đạt giải nhì trong chương trình Trường học lành mạnh nhất năm 2024 do AIA tổ chức tại Việt Nam.

Việc rèn luyện sức khỏe và lối sống lành mạnh cũng được đề cao tại trường. Tại CLB IronKid và IronTeens, dẫn dắt bởi CEO Danny Hwang, học sinh được tham gia nhiều hoạt động như: Tràng An Marathon 2024, Hanoi Midnight Marathon 2023, Đền Hùng Marathon 2024...

Đại diện trường True North cho biết, học sinh của trường được hỗ trợ làm hồ sơ đại học với lộ trình cá nhân hóa thông qua các môn AP (Advanced Placement) - các môn học đã được chứng nhận toàn cầu là tín chỉ ưu tiên ở bậc đại học. Ngoài ra, học sinh True North sẽ được trao quyền chủ động tham gia hơn 20 câu lạc bộ và lớp ngoại khóa từ cơ bản đến nâng cao, thuộc nhiều lĩnh vực như tranh biện, thể thao, và nghệ thuật.

Trường True North sẽ đón lứa học sinh tốt nghiệp THPT đầu tiên năm 2025-2026

Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được cùng với 4 trụ cột giáo dục mà trường đã tâm huyết xây dựng suốt 2 năm qua, nhà trường kỳ vọng sẽ có lứa học sinh tốt nghiệp THPT đầu tiên vào năm 2025-2026 với nhiều thành tựu ấn tượng.

